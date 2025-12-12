鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-12 21:04

《金融時報》周四 (11 日) 報導，歐盟將提議為「歐洲製造」小型車類別提供特權，包括優先停車、寬鬆法規和更優惠補貼，並豁免 10 年安全規定，旨在阻擋中國競爭。此舉正值歐洲車業面臨中國低價電動車、美國關稅和需求疲軟三重壓力之際。

這項全新的全電動車類別是歐盟救車業系列措施之一。符合資格的車款必須在歐洲製造且低於特定重量，便可使用保留的停車位和充電設施，還能豁免未來 10 年即將實施的法規，包括安全規定和預定 2026 年生效的歐盟 Euro 7 排放標準。

歐盟執委會希望藉此壓低車價，因為法規頻繁變更會增加車商成本。知情人士透露，重量限制仍在協商中，但可能不超過 1.5 噸。在執委會內部，這個車輛類別被暱稱為「Sejournette」，來自負責該提案的法國工業執委 Stéphane Séjourné 的姓氏。

小型車是歐洲僅存優勢

小型車是歐洲車商相對中國競爭對手仍有優勢的少數領域，因為中國廠商的電動車和插電式混合動力車主要聚焦在較大車型市場。

Stellantis(STLA-US) 和雷諾 (RNO-FR) 等車商主張，應為更小型車輛設立新類別，讓它們更實惠，並採用較寬鬆法規，使小型電動車能夠獲利生產。但同時，車商也遊說放寬新類別定義，讓現有小車也能享有類似優惠，例如雷諾的新 Twingo、Stellantis 的 Citroën ë-C3 或福斯 (VOW-DE) 的 Golf。

2035 年燃油車禁令面臨鬆綁壓力

小型車提案靈感來自日本的 K-Car，將與備受關注的歐盟 2035 年燃油引擎禁令審查一起公布。該法案 2021 年提出，規定從 2035 年起禁止在歐盟銷售新的燃油引擎車，被視為歐盟氣候政策的指標性法律。

但該法案目前面臨車業和右翼政治人物的強大壓力，他們認為規定過於嚴格，強制車業過快轉向電動車。

執委會內部正進行激烈討論，預計 12 月 16 日公布審查結果。參與討論的官員透露，選項之一是讓插電式混合動力車和增程式電動車 (配有燃油裝置以延長電池續航力) 再延長五年銷售期。不過，部分官員反對納入插電式混合動力車，警告中國在該技術上已領先歐洲競爭對手。執委會拒絕就即將公布的提案發表評論。

兩名官員表示，另一選項是要求到 2035 年減排 90%，為燃油車銷售保留小幅空間，但這尚未定案。