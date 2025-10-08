鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-08 18:25

日元匯價今 (8) 日持續重貶，台北股匯同步走弱，加權指數震盪走低驚險守住 2 萬 7 關卡，新台幣兌美元則呈連 3 貶，在買賣匯雙方拉鋸下，終場小貶 1.5 分，收在 30.535 元，為近兩周低點，匯市交投冷清，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 13.75 億美元。

〈台幣〉日元貶不停 匯市交投冷清連3貶收30.535元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天以 30.56 元開盤後，盤中最高來到 30.484 元、最低下探 30.585 元。外匯主管指出，美元指數近日展開反彈，在日元趨貶牽引下，新台幣也偏弱，外資抱持觀望態度，近二日有買有賣，並無明確方向，出口商亦惜售，不急於進場拋匯。

受十一長假影響，中國市場持續休市，韓國股匯市也因中秋連假暫停交易，導致整體亞洲匯市交投清淡。兩地市場預計將於 9 日恢復交易，屆時可能會一次反映連假期間的國際市場波動。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數勁揚 0.45%，日元重貶 1.26%，歐元貶值 0.39%，新加坡幣貶 0.24%，新台幣小貶 0.05%。

高市早苗 (Sanae Takaichi) 上周六在日本自民黨總裁選舉中勝出，日元一路下跌，來到逾 7 個月低點，貨幣市場交易員目前預估，日本央行在 10 月 30 日下次政策會議上升息的機率僅 26%，低於高市勝選前的 60%。