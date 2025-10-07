〈台幣〉股匯不同調！貶逾1角失守30.5元 探1周低點
鉅亨網記者陳于晴 台北
中秋連假後首個上班日，台北股匯今 (7) 日走勢脫鉤，加權指數站上 2 萬 7 大關，再創新高，不過，受日元走貶、美元指數反彈影響，新台幣兌美元匯率失守 30.5 元關卡，終場貶值 1.02 角，以 30.52 元作收，為一周以來的低點，台北與元太外匯市場總成交值僅 15.81 億美元。
新台幣兌美元今天以 30.46 元開盤後，早盤一度貶至 30.55 元、貶值 1.3 角，不過，隨著熱錢湧入，台股漲勢擴大，帶動匯價由貶翻升，最高升抵 30.34 元，午盤過後，美元買盤再度出籠，投信投資款積極匯出，使得台幣再度轉貶，終場收在 30.52 元，為連 2 貶。
台灣 10/6 適逢中秋假期休市一天，觀察主要貨幣近二日表現，根據央行統計，美元指數累計大漲 0.58%，日元貶值 2.13%，歐元貶值 0.48%，新台幣貶值 0.33%，新加坡幣貶值 0.26%，人民幣適逢十一長假休市，而韓國中秋節假期自 10 月 6 日休市至 8 日。
高市早苗當選自民黨總裁，有望成為日本首位女首相，6 日日經 225 指數狂飆 2000 點，日元兌美元應升貶破 150 大關，今天日股持續飆漲，再創歷史新高。
高市過去曾公開批評日本央行的升息決策，儘管在這次競選中態度有所軟化，但她的核心經濟智囊已表示，日本央行很難在 10 月高市就任首相後即推動升息，最快可能升息的時機預計落在 12 月，這也顯示，日本新政府傾向對貨幣政策採取更為謹慎和拖延的態度。
延伸閱讀
- 做空日元潮再起！市場聞到2000年代套利盛宴味道
- 〈日股盤後〉高市交易續熱 日經指數連四紅創新高
- 〈台幣〉量縮狹幅整理 收30.418元 貶值0.3分
- 〈台幣〉美GDP展韌性 股匯雙殺摜破30.5元 單周重貶3.25角
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告