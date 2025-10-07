〈台幣〉股匯不同調！貶逾1角失守30.5元 探1周低點

中秋連假後首個上班日，台北股匯今 (7) 日走勢脫鉤， 加權指數 站上 2 萬 7 大關，再創新高，不過，受 日元 走貶、 美元指數 反彈影響， 新台幣 兌美元匯率失守 30.5 元關卡，終場貶值 1.02 角，以 30.52 元作收，為一周以來的低點，台北與元太外匯市場總成交值僅 15.81 億美元。

高市過去曾公開批評日本央行的升息決策，儘管在這次競選中態度有所軟化，但她的核心經濟智囊已表示，日本央行很難在 10 月高市就任首相後即推動升息，最快可能升息的時機預計落在 12 月，這也顯示，日本新政府傾向對貨幣政策採取更為謹慎和拖延的態度。