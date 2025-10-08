鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-08 16:10

繼紐約黃金期貨價格收在每盎司 4000 美元之上後，國際金價今 (8) 日在亞洲交易時段延續漲勢，倫敦現貨黃金價格史上首次觸及每盎司 4000 美元關口，達到每盎司 4005.88 美元，創盤中歷史新高。

黃金飆漲跟避險無關！伊爾艾朗：真正的驅動力來自全球經濟秩序的崩解（圖：Shutterstock）

國際金價之所以持續走漲，是因為美國聯邦政府停擺、美國債務可持續性等短期和長期風險，加上市場對聯準會 (Fed) 未來多次降息預期升溫，以及全球多個地區地緣衝突持續等因素，綜合推動金價快速上漲。

美國知名經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 最新認為，推動這波漲勢的不是市場恐慌情緒，而是某種更深層的東西的訊號。

伊爾艾朗周二 (6 日) 在 X 平台上撰文指出，儘管金價如此破紀錄的上漲通常會被解讀為投資者焦慮的跡象，但近來漲勢跟其他風險資產一致，「如標普 500 指數、那斯達克指數、羅素指數等」，這些資產「也處於或接近歷史高點」。

因此，根據伊爾艾朗說法，這與「金融市場的不安」關係不大，而與「全球經濟和金融秩序的持續分裂」關係更大。

Wolf Financial 行銷長 Samuel Grisanzio 對伊爾艾朗的文章也回應稱金價的上漲並非「避險行為」，而是「聰明的資金在策略上對沖弱勢美元」。

全球知名避險基金 Citadel 創辦人兼執行長格里芬 (Ken Griffin) 近日也指出，黃金近期的漲勢令人擔憂，因為同時美元也在貶值。

格里芬本周稍早說道：「我們看到美元以外的資產出現大幅通膨，因人們正在尋找有效去美元化的方法，或者讓他們的投資組合面臨美國主權風險。」

黃金大多頭 Peter Schiff 最近一次受訪時也表示，金價的歷史性漲勢不會降溫，並認為金價有可能漲至每盎司 2 萬美元。「我認為黃金不會停止上漲，因美元不會停止下跌。金價不會止步於 5000 美元。它不會止步於 1 萬美元。它會更高。我的意思是，它可能漲到 2 萬美元。」