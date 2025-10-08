智慧機器人應用SIG成立 華碩、盟立等逾50家台廠參與

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-08 14:47

行政院今年 6 月宣布「智慧機器人產業推動方案」，台南市政府積極串聯產學研資源，與台灣智慧城市產業聯盟 (TSSA) 及台北市電腦商業同業公會共同合作，今 (8) 日舉行「智慧機器人應用 SIG (Special Interest Group) 成立記者會暨論壇」，目前聯盟成員已經超過 50 家。

台南市長黃偉哲。(鉅亨網記者魏志豪攝)

今日論壇以「聚勢共創、智能未來」為主題，由盟立、達明與工研院，聚焦技術研發、市場應用與前瞻未來三大趨勢面向進行主題分享，並在現場展出最新智慧機器人應用成果，呈現台灣在智慧機器人產業的跨域整合能量。

國科會主任委員吳誠文致詞表示，中央積極推動「AI 新十大建設」，涵蓋「智慧應用」、「關鍵技術」及「數位基磐」三大層面，其中關鍵技術包含智慧機器人、矽光子與高速量子運算。在「智慧機器人產業推動方案」除四年匡列 100 億元科技預算支持，也將由國發基金十年投入 100 億元，引導民間投資，促成國內專業用服務型機器人產值在五年內由 40 億元擴大至 500 億元。

為達成「均衡台灣」目標，國科會也持續推動「大南方新矽谷推動方案」，從 AI 技術研發能力、到系統開發能力全面升級，帶動百工百業數位及淨零雙軸轉型。透過重大產業政策導引，加速台灣 AI 機器人產業創新應用發展，將智慧機器人、智慧交通、智慧健康、智慧生活與智慧治理等多元化應用服務，率先導入大南方科技廊帶，形成典範應用，並擴及其他縣市。

台南市市長黃偉哲指出，「智慧機器人應用 SIG」是「智慧機器人產業推動方案」的實踐平台，結合台南柳營科技園區優勢、工研院六甲院區「智慧機器人創新與應用研發中心」與國研院沙崙「機器人研究中心」等基礎，推動並促成廠商進駐台南工業園區，打造全球 AI 機器人供應鏈樞紐。

繼 2024 年 6 月 15 日行政院院長卓榮泰宣布在沙崙設立全台第一個人工產業專區，今年 9 月 18 日國發會也審議通過「南部科學園區沙崙生態科學園區籌設計畫」，在 AI 算力基礎設施投資逐步到位後，結合科研機構的研發能量，臺南將成為國內創新科技應用重鎮。

智慧城市產業聯盟會長胡書賓表示，聯盟與台南市政府合作成立 SIG，形成一個跨界合作交流平台。SIG 是國內產業合作與國際展會鏈結的起點，共分成「場域應用組」、「零組件組」、「驗證測試組」與「產業落地組」四組，主要戰略任務有建構聚落、落地驗證、孵化新創與制定標準。

後續將透過舉辦工作坊與討論會議，邀請專家學者、企業與投資者共同探討機器人發展模式與應用場景，並推動廠商擴大投資。同時也建立服務型機器人商業場域試點專案，在醫療、物流、餐飲、巡檢、農業、能源、製造等多元領域進行試煉，並整合產業共識，推動零組件標準化，藉此提升自主研發能量、降低成本與增進競爭力，健全臺灣智慧機器人產業生態系。