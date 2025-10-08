雲品尾牙春酒桌價成長近2成 樂估總業績將創新紀錄

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-08 12:47

‌



台股近期創下新高紀錄，也帶動今年上市櫃公司的尾牙和春酒出現桌數桌價齊揚現象，雲品 (2748-TW) 今 (8) 日統計，目前已預定的企業客戶中，桌價 15000 元以上的訂單占比 30%，桌價成長 15-20%。大型外燴更是熱門搶手，樂觀預期今年承辦尾牙和春酒的總業績，將刷新歷史紀錄。

雲品大啖尾牙春酒版圖。(圖：雲品)

雲品也說明，今年大型外燴主要在北部，現已接單 7000 桌以上，其中最大單一場次高達 1100 桌，整體而言，2026 年初大型外燴的尾牙和春酒總體成績年增 10%，合計可超過 1 萬桌以上，創歷史新高。

‌



由於今年大型尾牙的銷售提早 2 個月開跑，加上今年閏 6 月的影響，使得明年農曆過年較晚，拉長銷售期，雲品目前承攬的大型尾牙有 75% 集中在明年 1 月，25% 則落在明年 2 月。

雲品強調，儘管因為人力、器材租賃、食材成本上漲，外燴型大型尾牙售價凍漲，以爭取更多訂單。

另一方面，受關稅戰衝擊的許多中小型企業的中小型尾牙，雲品則維持原桌價，並透過周間較有彈性的價格爭取訂單，將尾牙檔期的宴會廳的使用率提高。

以茹曦酒店宴會廳為例，週間辦理工商活動的宴會廳使用率甚至與假日辦理婚宴的一樣高。

雲品總經理丁原偉進一步指出，台股創高挹注財富效果，加上政府將在 10 月推動普發現金、汽機車貨物稅減徵、所得稅制優化與各項減負擔措施，皆有助激勵消費動能。使今年 500-1500 桌的大型尾牙回溫，更有許多上市上櫃公司在尾牙預算上提高不少，尤其許多外商、AI 供應鏈、記憶體廠、電子代工、金控業等，顯示企業客戶對產業未來發展的信心。