鉅亨研報 2025-10-08 14:15

記憶體景氣翻揚 AI 伺服器引爆供需轉折

【時事觀察】威剛營收創高！記憶體缺貨潮開啟，AI熱推升DDR4行情？(圖:shutterstock)

2025 年第三季，威剛 (3260-TW) 合併營收達 144.88 億元，季增 13%、年增逾 55%，改寫歷史次高。董事長陳立白指出，全球雲端大廠已提前下單鎖定 2026 年貨源，導致上游原廠緊急停報價、重新分配產能。他直言：「第四季是記憶體缺貨的開始。」隨著 AI 軍備競賽擴大，傳統 DRAM 與 NAND 產能遭排擠，市況供不應求的現象正快速浮現。

DDR4 報價飆升 模組廠低價庫存轉獲利

9 月 DDR4 現貨價單月狂漲逾四成，美光與三星相繼調升報價，DDR5 漲勢也同步擴大。法人預期第四季 DRAM 價格將續漲 8–13%。對模組廠而言，去年底預先備貨的低價庫存如今成為獲利來源。威剛第二季毛利率達 18.98%，EPS 2.75 元，顯示漲價週期下營運動能明顯回溫。市場也觀察到部分模組廠出現「惜售」氣氛，藉調整出貨節奏來放大利潤空間。

供需失衡未解 威剛佈局 AI 與新品牌伏筆未揭

隨三星、SK 海力士、美光全力轉向 HBM 與伺服器用 DDR5，DDR4 供應缺口恐延續至 2026 年底。威剛趁勢推品牌 TRUSTA、跨入高階 PCIe SSD 與 CXL 記憶體模組領域，並透過收購力肯 (1570) 展開多角化布局。AI 需求推升、高毛利產品發酵之際，威剛是否能在新一輪記憶體循環中奪回主導權？…>> 立即前往豐雲學堂看更多

