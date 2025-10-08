晶睿安控產品出貨暢旺 9月營收月增逾一成 持續拓展美國市場
鉅亨網記者吳承諦 台北
安控廠晶睿 (3454-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收為 5.6 億元，受惠於自有及代工安控產品出貨暢旺，月增逾一成；累計前 9 月營收 57.8 億元，較去年同期成長逾一成；近期晶睿持續拓展美國市場，並將產品導入美國 85°C 與渡假村。
晶睿 9 月營收 5.6 億元，月增 10.1%、年減 15.2%；第三季營收 17.5 億元，季減 15%、年減 7.8%；累計前 9 月營收 57.8 億元，較去年同期成長 12.2%。
晶睿表示，代工與品牌雙事業受益新品上市，銷貨動能稍有回溫，9 月營收較上月增加 10.1%。為擴展 AI 雲端安防市場，持續推廣 VORTEX 雲端安防解決方案，近期導入美國 85°C 與渡假村 Sun Outdoors Ocean City 案例，並提升商業據點的安全性與管理效率，展現於美國市場的實際應用成果。
晶睿提到，為深化海內外市場的夥伴關係，晶睿於 9 月舉行全球合作夥伴高峰會，邀請來自全球的經銷夥伴，交流產業趨勢與市場洞察。
