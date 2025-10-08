營收速報 - 華固(2548)9月營收17.38億元年增率高達364.48％
今年1-9月累計營收為48.63億元，累計年增率-32.14%。
最新價為96.6元，近5日股價下跌-0.1%，相關建材營造下跌-2.09%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1083 張
- 外資買賣超：-1186 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+103 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|17.38億
|364%
|556%
|25/8
|2.65億
|-87%
|-68%
|25/7
|8.32億
|-73%
|-59%
|25/6
|20.10億
|183%
|59011%
|25/5
|340萬
|-100%
|1%
|25/4
|336萬
|-2%
|40%
華固(2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
