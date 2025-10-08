search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 華固(2548)9月營收17.38億元年增率高達364.48％

鉅亨網新聞中心


華固(2548-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣17.38億元，年增率364.48%，月增率555.69%。

今年1-9月累計營收為48.63億元，累計年增率-32.14%。

最新價為96.6元，近5日股價下跌-0.1%，相關建材營造下跌-2.09%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1083 張
  • 外資買賣超：-1186 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+103 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 17.38億 364% 556%
25/8 2.65億 -87% -68%
25/7 8.32億 -73% -59%
25/6 20.10億 183% 59011%
25/5 340萬 -100% 1%
25/4 336萬 -2% 40%

華固(2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收華固

相關行情

台股首頁我要存股
華固96.5+0.73%
美元/台幣30.512-0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏弱
華固

73.08%

勝率

#極短線強勢

偏弱
華固

73.08%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty