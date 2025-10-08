鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-08 15:20

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 下個月將滿 65 歲，外界預期公司正進入一個世代交替的關鍵時刻。據《彭博》記者 Mark Gurman 的最新消息，硬體工程資深副總裁特納斯 (John Ternus) 已被視為接替庫克的「領先競爭者」。

蘋果庫克接班人選浮現：硬體工程主管特納斯成最有力競爭者(圖:shutterstock)

庫克自 2011 年 8 月起擔任 CEO，儘管目前沒有跡象表明他將立即退休，但他預計將在未來幾年內卸下職務。特納斯現年 50 歲，與庫克在 2011 年接任 CEO 時的年齡相仿，這使得他具備潛力實現十年以上的長期領導，符合蘋果董事會對於穩定領導過渡的偏好。

長期以來，蘋果的營運長威廉斯 (Jeff Williams) 一直被認為是最有可能的繼任者。然而，威廉斯的接班之窗已因庫克的長期任職而關閉。威廉斯已於今年稍早卸下營運職責，並預計在今年底前完全退休，這使得特納斯成為「最有可能的繼承人」。

特納斯擁有深厚的技術背景和機構知識。他於 1997 年畢業於賓州大學，獲得機械工程學士學位。在進入科技界之前，特納斯也是一名傑出的競技游泳選手，曾在 1994 年的校內游泳比賽中贏得 50 米自由式和 200 米個人混合式冠軍。他於 2001 年加入蘋果的產品設計團隊。

在蘋果任職期間，特納斯的事業不斷擴大。他負責了幾乎所有主要產品線 (包括 iPad、最新的 iPhone 和 AirPods) 的硬體工程，並在 Mac 轉向 Apple Silicon 的關鍵過程中扮演了重要角色。

隨著接班討論升溫，蘋果公關團隊近期已開始將聚光燈投射在特納斯身上。例如，他不僅發布了 iPhone Air，甚至親自出席了倫敦 Apple Store 的 iPhone 17 系列首發活動。

Gurman 指出，特納斯富有領袖魅力，深獲庫克信任。他已經成為產品路線圖、功能設計與策略制定上的關鍵決策者，影響力已超出傳統硬體工程主管的範疇。