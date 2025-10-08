蘋果庫克接班人選浮現：硬體工程主管特納斯成最有力競爭者
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 下個月將滿 65 歲，外界預期公司正進入一個世代交替的關鍵時刻。據《彭博》記者 Mark Gurman 的最新消息，硬體工程資深副總裁特納斯 (John Ternus) 已被視為接替庫克的「領先競爭者」。
庫克自 2011 年 8 月起擔任 CEO，儘管目前沒有跡象表明他將立即退休，但他預計將在未來幾年內卸下職務。特納斯現年 50 歲，與庫克在 2011 年接任 CEO 時的年齡相仿，這使得他具備潛力實現十年以上的長期領導，符合蘋果董事會對於穩定領導過渡的偏好。
長期以來，蘋果的營運長威廉斯 (Jeff Williams) 一直被認為是最有可能的繼任者。然而，威廉斯的接班之窗已因庫克的長期任職而關閉。威廉斯已於今年稍早卸下營運職責，並預計在今年底前完全退休，這使得特納斯成為「最有可能的繼承人」。
特納斯擁有深厚的技術背景和機構知識。他於 1997 年畢業於賓州大學，獲得機械工程學士學位。在進入科技界之前，特納斯也是一名傑出的競技游泳選手，曾在 1994 年的校內游泳比賽中贏得 50 米自由式和 200 米個人混合式冠軍。他於 2001 年加入蘋果的產品設計團隊。
在蘋果任職期間，特納斯的事業不斷擴大。他負責了幾乎所有主要產品線 (包括 iPad、最新的 iPhone 和 AirPods) 的硬體工程，並在 Mac 轉向 Apple Silicon 的關鍵過程中扮演了重要角色。
隨著接班討論升溫，蘋果公關團隊近期已開始將聚光燈投射在特納斯身上。例如，他不僅發布了 iPhone Air，甚至親自出席了倫敦 Apple Store 的 iPhone 17 系列首發活動。
Gurman 指出，特納斯富有領袖魅力，深獲庫克信任。他已經成為產品路線圖、功能設計與策略制定上的關鍵決策者，影響力已超出傳統硬體工程主管的範疇。
分析師認為，如果特納斯接任，這將反映出蘋果偏好從內部晉升的傳統。由於特納斯的工程背景與蘋果未來發展方向——探索人工智慧 (AI) 和混合實境 (Mixed Reality) 等新興技術——高度吻合，這也可能預示著公司將重心轉向技術創新，而非純粹的營運管理。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- iPhone17升級有感！10檔海外全產業股票ETF搶沾「蘋果光」
- 新品發佈前兆？蘋果美國商店iPad Pro與MacBook Pro庫存告急
- 蘋果喘口氣 美政府關門令反壟斷訴訟暫緩
- 蘋果最新爆料：M5 iPad Pro等新品細節 接班庫克他呼聲最高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇