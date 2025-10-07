鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-07 09:15

《彭博資訊》知名科技記者 Mark Gurman 周二 (7 日) 在 X 平台發文指出，蘋果(AAPL-US) 官網多款產品庫存持續下滑，這是硬體更新的典型前兆，預計品牌將於本月稍晚推出新款 iPad 與 Mac 電腦。

新品發佈前兆？蘋果美國商店iPad Pro與MacBook Pro庫存告急（圖：Shutterstock）

具體來看，M4 iPad Pro 缺貨狀況最突出，美國官網部分型號依配置不同，預計交付時間最長達三星期。M4 MacBook Pro 系列亦有跡象，Pro/Max 及 16 吋型號則供貨穩定，但基礎款 14 英吋的客製化訂單已積壓，發貨期延後至十月底。

不過，傳聞將小幅升級的 Apple Vision Pro 庫存平穩，未見緊張，這可能反映蘋果更新優先級較低或已備貨完成。

至於新品發布形式，蘋果近年輪流採用線下發布會或線上新聞稿，此次尚未有確切消息。