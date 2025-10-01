台美「晶片五五分」？鄭麗君：經貿協商沒談到 也不會答應這種條件

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-01 10:10

行政院副院長鄭麗君於上周赴美進行台美第五輪實體貿易協商，今 (1) 日清晨返抵台灣，她於機場受訪說明本次與美國貿易代表署（USTR）及商務部（DOC）會談的主要內容及進度，在爭取對等關稅不疊加以及與 232 條款有「有一定的進展」。她強調此行沒有討論「晶片五五分」的議題，並明確指出「我們也不會答應這樣的條件」，請國人放心。

（鉅亨網資料照）

鄭麗君表示，此次談判團隊到華府，主要針對多項關鍵議題與美方進行了具體討論。包括：爭取對等關稅維持現有稅率不增加，以及與 232 條款相關的關稅優惠待遇。我方與美方貿易代表署及商務部都進行了深入討論，並認為討論「有一定的進展」。她強調，後續我方將持續秉持國家利益與產業利益的原則與美方持續磋商。

針對雙邊貿易協定（BTA）的進程，鄭麗君說明，雙方將在對等關稅、232 條款相關關稅優惠待遇及公平合作等項目上取得完整共識後，就會進入總結會議，以達成台美貿易協議。

對於外界高度關注的「晶片五五分」（晶片產能或投資分配）條件，鄭麗君在受訪時做出澄清。她明確表示，此一說法可能源於美方想法，但我方談判團隊從未做出晶片五五分的承諾，並強調此行沒有討論這一項的議題，並明確指出「我們也不會答應這樣的條件」，請國人放心。