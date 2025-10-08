特斯拉FSD 近一年來首次重大更新

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-08 07:07

繼 2024 年 12 月電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 在美國開始向部分車主推送 V13 版本後，特斯拉 FSD 迎來近一年來首次重大升級。

特斯拉FSD近一年來首次重大更新。

當地時間周一（6 日）深夜，特斯拉開始向美國用戶推送 FSD 14 首個版本 V14.1。目前搭載 HW4.0 硬體的特斯拉車主，已開始接收這次更新。硬體版本低於 4.0 的特斯拉不在更新範圍。

特斯拉執行長馬斯克曾在過去數月持續宣傳 FSD V14 版本的能力，宣稱這個版本整合特斯拉在 Robotaxi 自動駕駛計程車項目中的技術成果和經驗。

FSD V14 原本預定在今年 9 月發布，後因特斯拉發現系統漏洞推遲發布。

特斯拉此次推送的 FSDV14.1，主要有 10 項功能更新：

1、新增到達選項（Arrival Options），車主可選擇 FSD 泊車位置：停車場、街道、私人車道、停車庫或路緣。

2、新增應對緊急車輛（如警車、消防車、救護車）的靠邊停車或讓行功能。

3、將導航與路徑規劃整合至視覺神經網絡系統，實時處理道路封鎖與繞行。

4、新增額外速度配置文件，進一步定制個性化駕駛風格。

5、強化靜態與動態道閘的通過邏輯。

6、提升對道路障礙物（如輪胎、樹枝、紙箱）的避讓能力。

7、改進多種場景應對能力，包括無保護轉彎、變道場景。

8、增強 FSD 系統故障管理能力，實現異常狀態平順恢復，提升系統可靠性。

9、新增自動窄視野清洗功能，實現前鏡頭快速自清潔，並在高速行駛時強化空氣動力學沖刷效果。

10、新增前擋風玻璃內部殘留物警示。

特斯拉表示，未來 FSD 將進一步改進「行駛平順性」和「停車精準度」，並持續改善「到達位置選項」和「停車品質」。

不過，《第一財經》周二指出，在中國市場，特斯拉 FSD 最新版本的落地仍稍有落後。

今年 2 月 25 日，特斯拉正式向中國市場搭載 HW4.0 硬體的車輛推出備受矚目的 FSD 功能，但軟體版本僅為 2024.45.32.12，這次 FSD 功能升級主要聚焦於城市道路 Autopilot 自動輔助駕駛改善。而當時特斯拉在美國市場推送的 FSD V13 已支持「點對點」輔助駕駛能力。