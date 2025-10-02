〈金管會中秋記者會〉打造「亞洲那斯達克」10/20發布 吸引高科技新創來台掛牌

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-02 21:19

‌



台股短暫修正後又重返多頭，加權指數今 (2) 日大漲近 400 點，收在 26378 點，再創歷史新高。金管會主委彭金隆表示，為推動亞洲資產管理中心目標，壯大台灣資本市場，將打造「亞洲那斯達克」的籌資平台，希望吸引國內外高科技新創公司在台掛牌，預計 10 月 20 日公布相關細節。

金管會主委彭金隆(左2)出席中秋節記者會。(鉅亨網記者陳于晴攝)

‌



關於台股頻創新高，彭金隆強調，無論是在立法院質詢或記者會，皆不會去評論台股走勢，站在金管會立場，施政方向是要建立台灣成為具有國際競爭力的籌資平台，籌資重點在於科技、新創產業，並做出調整來吸引國內外重要公司來台灣掛牌。