〈金管會中秋記者會〉打造「亞洲那斯達克」10/20發布 吸引高科技新創來台掛牌
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股短暫修正後又重返多頭，加權指數今 (2) 日大漲近 400 點，收在 26378 點，再創歷史新高。金管會主委彭金隆表示，為推動亞洲資產管理中心目標，壯大台灣資本市場，將打造「亞洲那斯達克」的籌資平台，希望吸引國內外高科技新創公司在台掛牌，預計 10 月 20 日公布相關細節。
彭金隆指出，金管會推動亞洲資產管理中心，有一個非常重要的計畫就是壯大台灣資本市場，其中，我們希望建構一個更具有國際、區域競爭力的新創籌資平台，就是所謂的亞洲版那斯達克的概念，我們會針對一些重點高科技新創產業，在上市的規範上做一些大幅調整，希望吸引國內外的新創業者能夠來台掛牌。
關於台股頻創新高，彭金隆強調，無論是在立法院質詢或記者會，皆不會去評論台股走勢，站在金管會立場，施政方向是要建立台灣成為具有國際競爭力的籌資平台，籌資重點在於科技、新創產業，並做出調整來吸引國內外重要公司來台灣掛牌。
證期局長張振山也預告，關於「亞洲那斯達克」籌資平台的計畫，預計 10 月 20 日對外公布相關細節。
