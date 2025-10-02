〈金管會中秋記者會〉鎖帳戶惹民怨 彭金隆：銀行也是受害者「阻詐沒有妥協空間」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-02 21:05

國內詐騙案件層出不窮，銀行為防堵詐團利用金融體系，紛紛祭出嚴格管制措施，卻引發部分用戶帳戶遭凍結的抱怨。對此，金管會主委彭金隆今 (2) 日表示，金融業在詐騙問題上是「受害者」、而非「加害者」，金管會將持續支持金融業防詐措施，同時也要求業者檢討過當做法，強調「防詐、阻詐沒有妥協空間」。

鎖帳戶惹民怨 彭金隆:銀行也是受害者「阻詐沒有妥協空間」

彭金隆指出，金融業長年以便捷、快速的服務協助民眾，但這項特質反而讓詐團有機可乘。他重申，金管會不會因部分爭議個案而放鬆管制，而是會不斷優化方法，做到更精準的阻詐，並已請銀行公會成立「防詐委員會」，負責規劃各項對策。

針對外界質疑帳戶凍結手段過當，彭金隆回應，金管會已要求銀行在處理上更細緻，例如採取「適度告知原則」，若是大動作事前通知客戶，有可能反被詐團知悉利用，可透過事後多元管道協助民眾盡快恢復帳戶功能。

他強調，具體細節不便對外說明，以免遭詐團掌握阻詐方法。目前警示帳戶數已經扭轉過去持續上升的趨勢，顯示銀行提出的措施逐漸發揮成效，也提高詐團利用金融體系進行詐騙的成本。