慧洋-KY 9月營收升至1年來高點 年底前再賣1艘船挹注業外
鉅亨網記者王莞甯 台北
散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 公告 9 月合併營收 16.16 億元，月增 8.31%，年減 8.83%，已回升至去年 10 月以來新高，累計前三季營收為 118.05 億元，年減 24.86%，而單月自結每股稅前盈餘 (EPS) 為 0.88 元，累計前三季稅前盈餘 18.39 億元，每股盈餘 2.46 元，慧洋規劃，年底前將再售出 1 艘船舶挹注售船收益。
慧洋說明，9 月受惠北美進入穀物運輸旺季，挹注營業利益回升至 5.54 億元，營業利益率穩健走揚至 34%，再加上出售 2 艘老舊小型船舶，認列處分損益約 600 萬美元。
就整體市況來看，慧洋認為，由於美國關稅政策大致底定，一定程度消除了市場的不確定性，散裝自下半年以來市況持續回溫，而 9 月開始進入傳統北美穀物旺季，但中國為降低對美依賴，轉至南美採購穀物，在航程加長的狀況下，散裝各運價指數仍保持穩定，且美中雙方後續仍有談判空間。
9 月慧洋處分 2 艘小型輕便型 (Small Handy) 舊船，累計前三季已處分 7 艘船舶，而旗下最後一艘海岬型船舶 (Capesize) 也將於今年內售出並認列售船收益，全年維持出售 10 艘目標不變，藉此持續提升船舶營運效率。
慧洋進一步指出，新造船訂單 15 艘，最快 10 月將有 1 艘輕便型 (Handy) 加入營運行列，隨著全球環保法規持續推進，造成燃油成本提升，看好長期穩健訂造節能新船的策略，將在全球航運產業新一輪變革中站穩領先位置。
