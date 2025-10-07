慧洋-KY 9月營收升至1年來高點 年底前再賣1艘船挹注業外

‌



就整體市況來看，慧洋認為，由於美國關稅政策大致底定，一定程度消除了市場的不確定性，散裝自下半年以來市況持續回溫，而 9 月開始進入傳統北美穀物旺季，但中國為降低對美依賴，轉至南美採購穀物，在航程加長的狀況下，散裝各運價指數仍保持穩定，且美中雙方後續仍有談判空間。