鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-07 18:18

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收 21.8 億元，年月雙成長，且創下單月新高紀錄，累計今年前三季營收 152.6 億元，超越去年全年營收水準。勤誠指出，今年以來持續受惠雲端服務供應商 (CSP) 的 AI 伺服器需求迭代，加上通用型伺服器需求回溫，帶動前三季伺服器建置需求穩步成長。

勤誠受惠AI伺服器、通用型伺服器帶動，前三季營收152億超越去年全年。(鉅亨網資料照)

勤誠 9 月營收 21.8 億元，月增 24.5%，年增 48.5%；第三季營收 56.6 億元，季增 4.1%，年增 32.6%；累計今年前三季營收 152.6 億元，年增 43.3%，創同期新高。勤誠表示，9 月營收表現，主要受惠主要客戶專案進展順利、出貨時程相對集中，推升營收表現。

勤誠持續推動全球營運在地化，強化供應鏈彈性與營運韌性，美國 NCT 廠預計第四季啟用，支援當地客戶的前端設計與打樣需求；馬來西亞量產廠預計明年上半年投產，並已同步啟動美國德州量產廠的土地與廠房購置規劃。

展望後市，勤誠表示，根據研調 DIGITIMES 預估，2025 至 2030 年全球伺服器出貨量年複合成長率 (CAGR) 將達 5.1%，主要動能來自北美大型雲端業者對 AI 及通用型伺服器的持續採購，勤誠也將順應此趨勢，強化伺服器機構解決方案的研發與製造能力。