〈金管會中秋記者會〉虛擬資產服務法拚立法 彭金隆：穩定幣發行擬金融機構先行

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-02 21:23

金管會主委彭金隆。

彭金隆指出，虛擬資產服務法草案已於 6 月 27 日報行政院，草案中也納入「穩定幣」相關規範，各政府單位正在提供意見。金管會 9 月底公布 9 家 VASP 業者完成洗錢防制登記，宣示台灣虛擬資產服務產業進入新的里程碑，「我們期待有個專法能夠更完整、更具有主體性的去納管虛擬資產服務業，以及大家關切的穩定幣」。

彭金隆表示，過去已經召開過 20、30 場以上的公聽會，蒐集了各方意見，如果社會形成共識，期待儘快送到立法院來通過立法，以利後續針對虛擬資產服務產業的發展與管理，將有更厚實的基礎。

媒體關切金管會對於發行穩定幣的立場，彭金隆指出，美國《天才法案》過關後引發全球廣泛討論，但歐盟早在此之前即已透過 MiCA 建立相關規範，制度上領先一步。目前全球穩定幣市場由美元主導，市占率高達 99%，顯示美元在國際貨幣體系中的影響力延伸至虛擬資產領域。

比較亞洲國家發展，以日本進度最快，香港雖於 8 月通過法規，但仍待落實；新加坡與韓國也陸續推動，各國皆依據自身貨幣定位與戰略規劃採取不同步調。

台灣方面，彭金隆說，我們將穩定幣定位為「連接實體金融與虛擬世界的重要窗口」，規劃以「貨幣型穩定幣」為主，不涉及資產連結或演算法設計。美歐發行主體原則上不侷限於金融機構，但我們傾向由受高度監管的金融機構先行。