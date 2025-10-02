〈金管會中秋記者會〉虛擬資產服務法拚立法 彭金隆：穩定幣發行擬金融機構先行
鉅亨網記者陳于晴 台北
立法院新會期開議，外界關注金管會預計推動哪些法案優先闖關？金管會主委彭金隆今 (2) 日表示，虛擬資產服務法草案日前已送到行政院，政務委員也開始審議，希望能夠儘速送進立院完成立法；關於穩定幣發行，彭金隆說，初步規劃以「貨幣型穩定幣」為主，幣別可能是美元或新台幣，將由受到高度監理的金融機構先行，至於是否開放其他機構發行，未來要視狀況而定，後續也要與中央銀行等單位持續溝通。
彭金隆指出，虛擬資產服務法草案已於 6 月 27 日報行政院，草案中也納入「穩定幣」相關規範，各政府單位正在提供意見。金管會 9 月底公布 9 家 VASP 業者完成洗錢防制登記，宣示台灣虛擬資產服務產業進入新的里程碑，「我們期待有個專法能夠更完整、更具有主體性的去納管虛擬資產服務業，以及大家關切的穩定幣」。
彭金隆表示，過去已經召開過 20、30 場以上的公聽會，蒐集了各方意見，如果社會形成共識，期待儘快送到立法院來通過立法，以利後續針對虛擬資產服務產業的發展與管理，將有更厚實的基礎。
媒體關切金管會對於發行穩定幣的立場，彭金隆指出，美國《天才法案》過關後引發全球廣泛討論，但歐盟早在此之前即已透過 MiCA 建立相關規範，制度上領先一步。目前全球穩定幣市場由美元主導，市占率高達 99%，顯示美元在國際貨幣體系中的影響力延伸至虛擬資產領域。
比較亞洲國家發展，以日本進度最快，香港雖於 8 月通過法規，但仍待落實；新加坡與韓國也陸續推動，各國皆依據自身貨幣定位與戰略規劃採取不同步調。
台灣方面，彭金隆說，我們將穩定幣定位為「連接實體金融與虛擬世界的重要窗口」，規劃以「貨幣型穩定幣」為主，不涉及資產連結或演算法設計。美歐發行主體原則上不侷限於金融機構，但我們傾向由受高度監管的金融機構先行。
發行穩定幣監理方面，未來重點將落實在子法中，並持續蒐集各國實際執行狀況，彭金隆強調，台灣不會搶在國際前頭，但也不會落後，將以審慎穩健態度先行準備，確保在國際發展趨勢下隨時能應變。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 彭金隆談保險商品設計3原則 應去長期「保證化」而非去保障化
- 〈金管會中秋記者會〉鎖帳戶惹民怨 彭金隆：銀行也是受害者「阻詐沒有妥協空間」
- 〈金管會中秋記者會〉彭金隆談保險商品設計3原則 應去長期「保證化」而非去保障化
- 金管會啟動「金融Fast-ID驗證轉接中心」 首波7家銀行上線
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告