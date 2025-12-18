台股今 (18) 日欲振乏力小跌作收， 新台幣 兌美元匯率則由貶翻升，在出口商拋匯支撐下，終場小升 1 分，收在 31.516 元，中止連 3 貶，呈現股匯不同調，台北及元太外匯市場總成交值 19.705 億美元，市場觀望美國消費者物價指數 (CPI) 數據揭曉，外資轉趨觀望。

聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 周三表示，在就業市場疲軟加劇的情況下，美國仍有空間進一步降息。但這與亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周二的說法形成對比，波斯提克表示，他認為聯準會上周的降息並不恰當，並已預期 2026 年不會再進一步調降利率。美國消費者物價指數 (CPI) 數據將於周四公布。