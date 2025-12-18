鉅亨網記者陳于晴 台北
台股今 (18) 日欲振乏力小跌作收，新台幣兌美元匯率則由貶翻升，在出口商拋匯支撐下，終場小升 1 分，收在 31.516 元，中止連 3 貶，呈現股匯不同調，台北及元太外匯市場總成交值 19.705 億美元，市場觀望美國消費者物價指數 (CPI) 數據揭曉，外資轉趨觀望。
外資近日大舉提款台股並偏向匯出，使得新台幣兌美元匯率承壓，今天開盤價為 31.55 元，盤中下探 31.595 元，面臨 31.6 元關卡保衛戰。不過，出口商下午拋匯力道湧出，帶動新台幣貶勢收斂並轉升，終場收在 31.516 元。
觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數今天下跌 0.2%，日元貶值 0.27%，韓元小貶 0.03%，新加坡幣則升值 0.12%，人民幣升值 0.06%，新台幣小升 0.03%，亞幣互有升貶。
隨著市場情緒轉弱，投資人聚焦企業在人工智慧 (AI) 領域過度支出是否合理，美股周三普遍收黑，台股今天一度翻紅，但電子股無力撐盤，指數終場下跌 56.64 點，收 27468.53 點，守住季線。外資賣超 268.41 億元。
聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 周三表示，在就業市場疲軟加劇的情況下，美國仍有空間進一步降息。但這與亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周二的說法形成對比，波斯提克表示，他認為聯準會上周的降息並不恰當，並已預期 2026 年不會再進一步調降利率。美國消費者物價指數 (CPI) 數據將於周四公布。