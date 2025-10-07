創意NRE收入大增 9月、Q3營收雙創歷史新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-07 17:54

ASIC 業者創意 (3443-TW) 今 (7) 日公布 9 月營收，受惠認列客戶 NRE 收入貢獻，單月營收達 36.13 億元，一舉創下歷史新高，連帶拉抬第三季營收達 86.13 億元，雙雙刷新歷史新高。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

創意 9 月營收 36.13 億元，月增 30.54%，年增 104.86%，第三季合併營收 86.13 億元，季增 41.08%，年增 30.28%，累計前三季營收 217.41 億元，年增 14.3%。以產品類別來看，創意 9 月晶圓產品 (Turnkey) 收入達 20.89 億元，月減 4.09%，委託設計 (NRE) 收入達 15.17 億元，月增 200.4%。

創意先前看好，預期今年雲端服務業者 (CSP) 的案件自下半年起逐步放量，全年 CSP 營收比重將達 25%，且在加密貨幣趨勢延續、CSP 案件推進下，也對明年有所期待。