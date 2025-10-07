創意NRE收入大增 9月、Q3營收雙創歷史新高
鉅亨網記者魏志豪 台北
ASIC 業者創意 (3443-TW) 今 (7) 日公布 9 月營收，受惠認列客戶 NRE 收入貢獻，單月營收達 36.13 億元，一舉創下歷史新高，連帶拉抬第三季營收達 86.13 億元，雙雙刷新歷史新高。
創意 9 月營收 36.13 億元，月增 30.54%，年增 104.86%，第三季合併營收 86.13 億元，季增 41.08%，年增 30.28%，累計前三季營收 217.41 億元，年增 14.3%。以產品類別來看，創意 9 月晶圓產品 (Turnkey) 收入達 20.89 億元，月減 4.09%，委託設計 (NRE) 收入達 15.17 億元，月增 200.4%。
創意先前看好，預期今年雲端服務業者 (CSP) 的案件自下半年起逐步放量，全年 CSP 營收比重將達 25%，且在加密貨幣趨勢延續、CSP 案件推進下，也對明年有所期待。
另外，創意近期也加入輝達 (NVDA-US) NVLink Fusion 生態系，大搶 CSP 自製 ASIC 與輝達系統相連的商機，也成為繼聯發科 (2454-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 後的第三家台廠。
