光寶科12月營收月年雙增 AI電源系統帶動去年營收達1661億元年增逾2成
鉅亨網記者吳承諦 台北
電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (8) 日公布 12 月營收為 NT$149 億元，月增 5%、年增 11%。而在 AI、雲端運算及高階伺服器、高效備援電池系統(BBU)、網通等電能管理系統營收成長帶動下，累計 2025 年營收為 1661 億元，年增 21%。
產品營收佔比部分，雲端及物聯網部門十二月份營收佔比達 46%；其中，AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近兩成。
光電部門營收佔整體之 14%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用、以及高階可見光之高集成、微型化指示燈應用於 AI 伺服器與交換器之需求穩定成長。
資訊及消費性電子部門營收佔整體之 40%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，低軌衛星與高階電源出貨穩定成長，帶動資訊及消費性電子部門年增近一成。
