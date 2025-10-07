共信-KY受惠肺癌新藥出貨旺 9月營收年增逾8成續寫新猷

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-07 15:36

共信 - KY(6617-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收 505 萬元，年月雙成長，其中年增超過 8 成，寫下歷史新高紀錄。共信表示，9 月受惠中國醫院通路布建效益逐步發酵，肺癌新藥普羅先安 (PTS302) 出貨暢旺，帶動 9 月營運表現亮眼。

共信-KY總經理林懋元。(鉅亨網資料照)

共信 9 月營收 505 萬元，月增 17.17%，年增 82.24%；第三季營收 1215 萬元，季增 41.28%，年增 42.94%；累計今年前三季營收 2854 萬元，年增 19.28%，同步改寫新高紀錄。

共信表示，PTS302 針對肺癌中的中央型嚴重氣道阻塞 (MAO) 已取得中國上市證，並開始挹注營收。接下來將採雙軌策略，除積極拓展 PTS302 的中國市場業績與全球授權洽談，同時將延伸 PTS302 新適應症的開發，如惡性胸水及周圍性肺癌等。

共信進一步指出，PTS302 除打入中國超過 200 家的三甲與大型醫院，也陸續完成馬來西亞、台灣及阿爾及利亞等區域授權，目前持續推進國際授權洽談，強化全球藥證布局。

共信提到，除 PTS302，也同步推動 PTS02、PTS500 等各項新藥的臨床開發，加上審查中的寵物用黑色素瘤新藥 GWA103(思沛康注射液) 有望在今年底前取得台灣上市許可。