我7月外匯存底未能續創高 央行給出這個原因
鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣央行今 (5) 日公布 7 月底我國外匯存底金額為 5978.69 億美元，較上月底減少 5.63 億美元，並未延續創高態勢，央行外匯局長蔡炯民說明，主要是因主要貨幣兌美元貶值。
不過，蔡炯民認為，市場對美元信心恢復，整體匯市 7 月買賣處平衡狀態，新台幣應不至於再出現日前的暴力升值走勢。
央行統計，外資 7 月淨匯入約 10 億美元，而 7 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 9529 億美元，較上月增加 752 億美元，約當外匯存底 159%，反映美元走強。
另外，各國外匯存底變化為，中國最新統計至 6 月底來到 3.3174 兆美元，月增 321 億美元，日本為 1.1353 兆美元，月增 141 億美元，瑞士 8942 億美元，月增 401 億美元，南韓最新統計來到 4113 億美元，月增 11.3 億美元，印度為 5889 億美元，月減 59 億美元。
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