鉅亨速報

營收速報 - 上詮(3363)9月營收1.75億元年增率高達42.79％

鉅亨網新聞中心


上詮(3363-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.75億元，年增率42.79%，月增率-3.3%。

今年1-9月累計營收為15.01億元，累計年增率49.52%。

最新價為374.5元，近5日股價上漲4.58%，相關通信網路類指數上漲1.84%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1055 張
  • 外資買賣超：-1039 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-16 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1.75億 43% -3%
25/8 1.81億 43% 19%
25/7 1.52億 14% -18%
25/6 1.87億 51% -2%
25/5 1.91億 65% -6%
25/4 2.04億 81% 29%

上詮(3363-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

