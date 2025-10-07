營收速報 - 上詮(3363)9月營收1.75億元年增率高達42.79％
今年1-9月累計營收為15.01億元，累計年增率49.52%。
最新價為374.5元，近5日股價上漲4.58%，相關通信網路類指數上漲1.84%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1055 張
- 外資買賣超：-1039 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-16 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1.75億
|43%
|-3%
|25/8
|1.81億
|43%
|19%
|25/7
|1.52億
|14%
|-18%
|25/6
|1.87億
|51%
|-2%
|25/5
|1.91億
|65%
|-6%
|25/4
|2.04億
|81%
|29%
上詮(3363-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖被動元件之設計、生產與銷售服務。光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務。光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務。
