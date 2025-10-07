營收速報 - 達麗(6177)9月營收2.57億元年增率高達57.66％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為27.48億元，累計年增率-49.73%。
最新價為47.75元，近5日股價下跌-2.85%，相關建材營造下跌-2.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+205 張
- 外資買賣超：+1060 張
- 投信買賣超：-932 張
- 自營商買賣超：+77 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|2.57億
|58%
|-79%
|25/8
|12.15億
|717%
|529%
|25/7
|1.93億
|-25%
|10%
|25/6
|1.76億
|-86%
|1%
|25/5
|1.74億
|-94%
|20%
|25/4
|1.45億
|17%
|-28%
達麗(6177-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
