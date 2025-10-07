search icon



營收速報 - 達麗(6177)9月營收2.57億元年增率高達57.66％

鉅亨網新聞中心


達麗(6177-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2.57億元，年增率57.66%，月增率-78.88%。

今年1-9月累計營收為27.48億元，累計年增率-49.73%。

最新價為47.75元，近5日股價下跌-2.85%，相關建材營造下跌-2.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+205 張
  • 外資買賣超：+1060 張
  • 投信買賣超：-932 張
  • 自營商買賣超：+77 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 2.57億 58% -79%
25/8 12.15億 717% 529%
25/7 1.93億 -25% 10%
25/6 1.76億 -86% 1%
25/5 1.74億 -94% 20%
25/4 1.45億 17% -28%

達麗(6177-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收達麗

達麗47.75+0.10%
美元/台幣30.520+0.34%

