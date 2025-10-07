營收速報 - 巨有科技(8227)9月營收2.05億元年增率高達307.26％
今年1-9月累計營收為9.34億元，累計年增率93.9%。
最新價為184元，近5日股價上漲14.98%，相關半導體類指數上漲5.14%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+918 張
- 外資買賣超：+828 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+90 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|2.05億
|307%
|95%
|25/8
|1.05億
|114%
|-31%
|25/7
|1.52億
|207%
|80%
|25/6
|8,443萬
|33%
|-18%
|25/5
|1.03億
|149%
|16%
|25/4
|8,877萬
|31%
|-10%
巨有科技(8227-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計 ( ASIC )。系統單晶片設計服務 ( SoC Design Service )。系統單晶片設計用矽智財及自動化軟體工具 ( IP & EDA Tools)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
