營收速報 - 巨有科技(8227)9月營收2.05億元年增率高達307.26％

最新價為184元，近5日股價上漲14.98%，相關半導體類指數上漲5.14%，股價漲幅表現優於產業指數。

巨有科技(8227-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計 ( ASIC )。系統單晶片設計服務 ( SoC Design Service )。系統單晶片設計用矽智財及自動化軟體工具 ( IP & EDA Tools)。