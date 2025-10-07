search icon



營收速報 - 巨有科技(8227)9月營收2.05億元年增率高達307.26％

鉅亨網新聞中心


巨有科技(8227-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2.05億元，年增率307.26%，月增率94.56%。

今年1-9月累計營收為9.34億元，累計年增率93.9%。

最新價為184元，近5日股價上漲14.98%，相關半導體類指數上漲5.14%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+918 張
  • 外資買賣超：+828 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+90 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 2.05億 307% 95%
25/8 1.05億 114% -31%
25/7 1.52億 207% 80%
25/6 8,443萬 33% -18%
25/5 1.03億 149% 16%
25/4 8,877萬 31% -10%

巨有科技(8227-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計 ( ASIC )。系統單晶片設計服務 ( SoC Design Service )。系統單晶片設計用矽智財及自動化軟體工具 ( IP & EDA Tools)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收巨有科技

美元/台幣30.451+0.11%

