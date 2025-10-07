營收速報 - 台火(9902)9月營收667萬元年增率高達178.53％
今年1-9月累計營收為1.34億元，累計年增率-22.21%。
最新價為15.05元，近5日股價下跌-4.76%，相關其 他下跌-1.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-96 張
- 外資買賣超：-127 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+31 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|667萬
|179%
|-44%
|25/8
|1,188萬
|397%
|396%
|25/7
|240萬
|-34%
|-39%
|25/6
|394萬
|-76%
|-89%
|25/5
|3,650萬
|1432%
|287%
|25/4
|944萬
|297%
|294%
台火(9902-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為國際貿易業。住宅及大樓開發租售業。特定專業區開發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
