鉅亨速報

營收速報 - 台火(9902)9月營收667萬元年增率高達178.53％

鉅亨網新聞中心


台火(9902-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣667萬元，年增率178.53%，月增率-43.88%。

今年1-9月累計營收為1.34億元，累計年增率-22.21%。

最新價為15.05元，近5日股價下跌-4.76%，相關其 他下跌-1.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-96 張
  • 外資買賣超：-127 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+31 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 667萬 179% -44%
25/8 1,188萬 397% 396%
25/7 240萬 -34% -39%
25/6 394萬 -76% -89%
25/5 3,650萬 1432% 287%
25/4 944萬 297% 294%

台火(9902-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為國際貿易業。住宅及大樓開發租售業。特定專業區開發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收台火

相關行情

台股首頁我要存股
台火15.05+0.33%
美元/台幣30.520+0.34%

