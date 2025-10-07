營收速報 - 虹光(2380)9月營收3.10億元年增率高達69.97％
今年1-9月累計營收為20.98億元，累計年增率10.37%。
最新價為5.12元，近5日股價下跌-0.78%，相關電腦週邊上漲6.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-11 張
- 外資買賣超：-11 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3.10億
|70%
|41%
|25/8
|2.20億
|38%
|-3%
|25/7
|2.26億
|58%
|-7%
|25/6
|2.43億
|40%
|6%
|25/5
|2.28億
|-4%
|-17%
|25/4
|2.74億
|36%
|-1%
虹光(2380-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為數位辦公設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
