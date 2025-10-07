search icon



營收速報 - 虹光(2380)9月營收3.10億元年增率高達69.97％

鉅亨網新聞中心


虹光(2380-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3.10億元，年增率69.97%，月增率41.11%。

今年1-9月累計營收為20.98億元，累計年增率10.37%。

最新價為5.12元，近5日股價下跌-0.78%，相關電腦週邊上漲6.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-11 張
  • 外資買賣超：-11 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3.10億 70% 41%
25/8 2.20億 38% -3%
25/7 2.26億 58% -7%
25/6 2.43億 40% 6%
25/5 2.28億 -4% -17%
25/4 2.74億 36% -1%

虹光(2380-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為數位辦公設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收虹光

虹光5.12+0.39%
美元/台幣30.520+0.34%

