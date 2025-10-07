全球保險業最擔憂網路犯罪 台灣則最怕利率、貿易障礙和「它」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-07 16:50

‌



PwC 與金融創新研究中心（CSFI）今 (7) 日共同發布了《2025 全球保險業風險調查報告》，匯集全球 42 個地區、698 位業界人士的回饋，報告顯示，全球保險業者最擔憂的五大風險依序是：網路犯罪、人工智慧、科技變革、總體經濟與氣候變遷。台灣受訪者對風險的排序與全球明顯不同，前五名依序為：利率、貿易障礙、政治風險、投資績效與總體經濟。

全球保險業最擔憂Top 5出爐：網路犯罪連續3次連冠 台灣則最怕利率和「它」。（圖: shutterstock)

網路犯罪反映了保險業對資安威脅的高度警覺，而 AI 的風險則大幅攀升，顯示其在風險管理、道德爭議與監管挑戰方面的潛在影響日益擴大。資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長郭柏如表示，人工智慧正在產生真正的典範轉移，AI 的加速發展、其未來走向的不確定性以及可能助長犯罪的風險，已使整體風險大幅攀升。他強調，保險業者需要在謹慎控管與擁抱 AI 之間取得微妙的平衡。

‌



台灣受訪者對風險的排序與全球明顯不同，前五名依序為：利率、貿易障礙、政治風險、投資績效與總體經濟。台灣業者特別關注美國利率走勢的不確定性，擔憂其對資產評價與新業務銷售造成衝擊。同時，貿易障礙則被視為可能影響航運險與商業綜合責任險的保費收入，反映了台灣出口導向型經濟的脆弱性。

然而，全球關注的科技風險在台灣的關注度則明顯偏低，網路犯罪僅排名第 13，AI 風險排名第 7，科技風險排名第 11。這可能反映出台灣保險業在資安與數位轉型方面的風險意識尚未全面提升。資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞仍警示，勒索軟體、資料外洩與業務中斷風險正在上升，他建議企業可採用 AI 治理架構，結合風險管理與永續發展策略，建立一致、可被查核的內部治理制度。

此外，台灣保險業也面臨來自氣候變遷與監管改革的雙重壓力。氣候變遷在台灣排名第 15，雖然較全球第五來得低，但非壽險業者仍指出，颱風、水災等自然災害頻率與強度上升，使風險建模與保費定價更具挑戰性。在監管方面，台灣保險業將於 2026 年起適用 IFRS 17 與新一代清償能力制度（TW-ICS），這意味著保險業的資產負債狀況將與資本市場波動的連結度更緊密。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務會計師暨保險業負責人施敏智表示，這兩項制度將成為保險業者轉型的重要契機，建議管理階層應關注經營管理指標的改變、建立資產負債管理（ALM）機制，以及營運轉型與策略的影響與因應。

根據報告的「風險焦慮指數」與「應對準備度指數」，台灣在焦慮程度上高於全球平均（3.22 vs 3.14），但在準備度上則低於全球（3.06 vs 3.27），顯示業界雖意識到挑戰，但在制度、技術與人才方面仍有待加強。

施敏智指出，2025 年無疑是台灣保險業轉型與挑戰交織的一年，面對超高齡社會的長照與健康保障需求、全球政經不確定性，以及 IFRS 17 與 TW-ICS 的接軌，業者必須強化韌性、提升科技應用與風險治理能力。