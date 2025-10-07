鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-07 20:34

金管會為強化保險監理法制、提升委外作業品質與消費者權益保障，預告《保險業作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法》草案，以提升保險業委外規範的法令位階。新辦法將取代現行《保險業作業委託他人處理應注意事項》，使委外規範從行政規則正式提升為法規命令，比照銀行業來強化監理效力與透明度，未來業者違反規定不再只是處以糾正，最高恐面臨 1200 萬元罰鍰，預計 12 月中下旬上路。

金管會提升保險業委外規範法令位階 違者最高可罰1200萬元。(鉅亨網資料照)

金管會指出，此次修正是為配合《保險法》第 148 條之三及第 171 條之一條文修正，授權主管機關得訂定相關子法與罰則。該辦法共 21 條，參酌現行制度並納入實務需求，明確規範保險業委外作業的內部控制、風險管理與消費者權益保障，並要求委外契約應載明期限及主要權責。

保險局副局長蔡火炎表示，此次修法的關鍵在於提升法令位階，比照銀行業作法。他指出，過去保險業的「委外應注意事項」並沒有法律授權，僅屬行政規則，若業者違反規定，監理機關最多只能糾正，無法開罰。

蔡火炎說，這次透過提升位階，將讓保險業的委外規範與銀行業一致，「未來違反新辦法者可依法處以 60 萬以上、1200 萬元以下罰鍰」，處罰更明確也更具嚇阻力。

蔡火炎進一步說明，草案中刪除「保險經紀人可代收保費」的規定，是因經紀人代表要保人，而非保險公司，「授權代收保費應限定於保險代理人」。他強調，經紀人角色屬於要保人一方，因此不適合被納入保險公司可委外的範圍。

至於條文中新增「委外契約須載明契約期限」，蔡火炎指出，這項規範早在 2010 年訂定「注意事項」時即已要求，但本次明文列入條文中，確保契約都有明確到期日，不能是「無限期契約」。他說，市場上多數委外契約為一年期，也有長於一年者，「到期後若要繼續合作，就必須重新簽約或續約。」

談及修法對保戶的影響，蔡火炎指出，目前並未發現委外作業直接導致消費者權益受損的案例，過往多屬程序或契約疏漏，「但提升法令位階後，規範更清楚、監理也更有依據，有助進一步強化保護權益。」

他補充，目前幾乎所有保險公司都有委外作業，例如保單發單、要保書資料輸入或資訊系統維護等，這些業務都涉及客戶個資，因此，未來必須全面符合個資法及風險控管要求。