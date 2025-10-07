鉅亨新聞中心 2025-10-07 10:40

雖然美國聯準會已啟動降息循環，但美元利率仍維持在高檔，帶動固定利率設計的傳統美元養老險，再度受到市場青睞。臺銀人壽因應趨勢，推出「美添固美元養老保險（定期給付型）」，主打一次繳費、十年期滿領回，兼具外幣資產配置、壽險保障與財富累積三大功能，為國人提供退休規劃與資產傳承的利器。

美元養老險熱潮再起！ 臺銀人壽推「美添固」一次繳費、十年期滿領回 (圖:業者提供)

回顧 2022 年聯準會啟動暴力升息之前，長期低利率環境下，固定利率的傳統美元保單因預定利率偏低，資產累積效果有限，市場吸引力相對不高。

如今情勢翻轉，一方面，聯準會兩年來大幅升息，將基準利率推升至 5% 以上，使美元保單的預定利率同步走高；另一方面，隨著通膨降溫，聯準會自去年 9 月啟動降息後，今年 9 月再度降息一碼，市場普遍預期後續仍有降息空間。

換言之，面對未來降息循環環境，現在投保固定利率的美元保單，不僅能鎖住當前高利率水準，也能避免未來利率走低所帶來的影響。在高利率與降息預期雙重助攻下，傳統美元保單吸引力大增，重新躍升為退休族群資產規劃與傳承的熱門選項。

為因應民眾對美元資產配置與退休規劃的雙重需求，臺銀人壽推出「美添固美元養老保險（定期給付型）」，以美元收付、一次躉繳設計，保障期間 10 年，提供身故與完全失能保障，且保障額度隨年期累積提高。若被保險人於期滿時仍健在，且未曾申領完全失能或分期定期保險金，即可領取滿期保險金，給付金額取「保險金額 1.38 倍」與「躉繳保費 1.03 倍」兩者中較高者。

該商品投保年齡範圍為 0 至 88 歲，最低投保金額 1 萬美元、最高可達 800 萬美元，且保費達 2 萬美元及 7.5 萬美元以上者，分別享有 0.7% 及 1.2% 的高保費折扣。

以 50 歲男性投保為例，保險金額 102,000 美元、可享有 1.2% 高保費折扣，實際繳納保費為 100,726 美元，10 年期滿即可領回 140,760 美元，展現美元資產配置、壽險保障與財富累積三重效益。

此外，「美添固美元養老保險（定期給付型）」提供理賠金分期定期給付設計，由臺銀人壽按年定額發放，既能為受益人提供穩定現金流，用於日常生活支出，也可降低一次領取大筆金額後因短期揮霍、遭詐騙或親友借款所衍生的風險，讓資金運用更長遠、更有效。

臺銀人壽指出，躉繳型美元養老險特別適合希望建立美元資產或者重視退休與傳承規劃的族群。透過一次投保即可建立美元資產部位，不僅能累積退休金、教育金、夢想金等多樣化資金需求，更能兼顧保障安排，滿足多元財務需求。