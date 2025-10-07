營收速報 - 福懋科(8131)9月營收9.13億元年增率高達43.47％
今年1-9月累計營收為69.67億元，累計年增率2.79%。
最新價為33.45元，近5日股價上漲6.67%，相關半導體業上漲6.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+705 張
- 外資買賣超：+360 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+346 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|9.13億
|43%
|4%
|25/8
|8.78億
|19%
|4%
|25/7
|8.44億
|20%
|23%
|25/6
|6.88億
|-4%
|-2%
|25/5
|7.04億
|-7%
|-1%
|25/4
|7.10億
|-18%
|-8%
福懋科(8131-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務。CC01080電子零組件製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
