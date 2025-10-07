search icon



營收速報 - 福懋科(8131)9月營收9.13億元年增率高達43.47％

鉅亨網新聞中心


福懋科(8131-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣9.13億元，年增率43.47%，月增率3.93%。

今年1-9月累計營收為69.67億元，累計年增率2.79%。

最新價為33.45元，近5日股價上漲6.67%，相關半導體業上漲6.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+705 張
  • 外資買賣超：+360 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+346 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 9.13億 43% 4%
25/8 8.78億 19% 4%
25/7 8.44億 20% 23%
25/6 6.88億 -4% -2%
25/5 7.04億 -7% -1%
25/4 7.10億 -18% -8%

福懋科(8131-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務。CC01080電子零組件製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

