search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 幃翔(6185)9月營收4,636萬元年增率高達114.46％

鉅亨網新聞中心


幃翔(6185-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4,636萬元，年增率114.46%，月增率9.96%。

今年1-9月累計營收為3.98億元，累計年增率38.41%。

最新價為16.55元，近5日股價下跌-2.06%，相關電子零組件類指數上漲4.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+36 張
  • 外資買賣超：+36 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 4,636萬 114% 10%
25/8 4,216萬 36% 1%
25/7 4,194萬 60% 2%
25/6 4,112萬 63% -5%
25/5 4,307萬 37% -25%
25/4 5,768萬 52% 20%

幃翔(6185-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收幃翔

相關行情

台股首頁我要存股
幃翔16.55-0.30%
美元/台幣30.520+0.34%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty