營收速報 - 幃翔(6185)9月營收4,636萬元年增率高達114.46％
今年1-9月累計營收為3.98億元，累計年增率38.41%。
最新價為16.55元，近5日股價下跌-2.06%，相關電子零組件類指數上漲4.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+36 張
- 外資買賣超：+36 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|4,636萬
|114%
|10%
|25/8
|4,216萬
|36%
|1%
|25/7
|4,194萬
|60%
|2%
|25/6
|4,112萬
|63%
|-5%
|25/5
|4,307萬
|37%
|-25%
|25/4
|5,768萬
|52%
|20%
幃翔(6185-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
