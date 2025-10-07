營收速報 - 博晟生醫(6733)9月營收1,954萬元年增率高達55.78％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為1.62億元，累計年增率38.32%。
最新價為39.6元，近5日股價下跌-1%，相關生技醫療股價指數上漲0.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-129 張
- 外資買賣超：-129 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1,954萬
|56%
|11%
|25/8
|1,764萬
|10%
|-28%
|25/7
|2,449萬
|55%
|68%
|25/6
|1,456萬
|60%
|-22%
|25/5
|1,874萬
|44%
|-4%
|25/4
|1,942萬
|28%
|29%
博晟生醫(6733-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為複合性醫材。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 博士旺(3555)9月營收4,774萬元年增率高達657.85％
- 營收速報 - 威剛(3260)9月營收52.44億元年增率高達61.18％
- 營收速報 - 京元電子(2449)9月營收32.71億元年增率高達39.62％
- 營收速報 - 智邦(2345)9月營收243.18億元年增率高達142.04％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇