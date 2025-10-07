search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 博晟生醫(6733)9月營收1,954萬元年增率高達55.78％

鉅亨網新聞中心


博晟生醫(6733-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1,954萬元，年增率55.78%，月增率10.77%。

今年1-9月累計營收為1.62億元，累計年增率38.32%。

最新價為39.6元，近5日股價下跌-1%，相關生技醫療股價指數上漲0.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-129 張
  • 外資買賣超：-129 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1,954萬 56% 11%
25/8 1,764萬 10% -28%
25/7 2,449萬 55% 68%
25/6 1,456萬 60% -22%
25/5 1,874萬 44% -4%
25/4 1,942萬 28% 29%

博晟生醫(6733-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為複合性醫材。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收博晟生醫

相關行情

台股首頁我要存股
博晟生醫39.6-0.50%
美元/台幣30.520+0.34%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty