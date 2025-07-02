鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-02 13:30

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世界銀行最新報告指出，未來 18 個月內貴金屬前景樂觀，黃金價格有望上行，而白銀和鉑金預計將在 2026 年前延續近期漲勢。

世銀預測：黃金2025年有望大漲35% 白銀、鉑金也將保持強勁(圖:shutterstock)

世界銀行預測小組資深經濟學家 Jeetendra Khadan 和研究員兼分析師 Kaltrina Temaj 指出：「貴金屬價格在 2025 年上半年飆升至歷史高位，2024 年漲幅達 20%。此次上漲由黃金引領，在地緣政治緊張局勢升級和經濟不確定性加劇的背景下，黃金價格在 6 月中旬逼近歷史高點。」

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他們補充說，白銀和鉑金也強勁上漲，預計價格將在 2025 年和 2026 年保持在高位。

黃金此波漲勢主要受地緣政治緊張局勢加劇和經濟不確定性升高所驅動。2025 年第一季，黃金 ETF 資金流入量急劇回升至 2022 年以來最高，各國央行購金也持續提供支撐。

世界銀行預計，在持續高企的全球不確定性和地緣政治風險下，黃金需求將保持強勁。2025 年黃金價格預計將上漲約 35%，儘管 2026 年可能溫和回落，但價格仍將遠高於歷史常態。

白銀在 2025 年上半年上漲近 20%。受益於其工業投入和避險資產的雙重角色，需求預計保持穩健。在礦山產量穩步增長背景下，強勁需求仍將推動白銀價格在 2025 年同比上漲 17%，2026 年再漲 3%。