鉅亨雙週報》黃金飆、科技熱、美政治亂，投資如何布局？ (圖:shutterstock)

1. 美國政府停擺危機：市場的「驚嚇包」

這兩週最吸睛的莫過於美國政府「關門大吉」。民主、共和兩黨為了預算案吵得不可開交，聯邦撥款眼看就要到期，數十萬公務員可能無薪放假，連經濟數據發布都要暫停。白宮甚至放話要裁員，還暫停多州基礎建設資金，這種「你不讓步我就關門」的戲碼，讓市場神經緊繃。不只如此，川普團隊還趁機推動縮減聯邦規模，眾議院議長甚至說「停擺是推進政策的契機」。這種政治角力，讓投資人對美國主權風險產生疑慮，美元地位也跟著搖搖欲墜。

3. 利率、通膨與 AI：資本市場的「新三國演義」

利率方面，聯準會內部意見分歧，有理事主張大幅降息，但市場並不買單。高利率環境下，私募股權基金面臨投資壓力，卻也激發出新一輪 AI 與資料中心的投資熱潮。美國私募基金數量多到比麥當勞分店還多，大家搶著押注 AI、資料中心，甚至用房地產抵押貸款來加碼，黑石、博楓等巨頭都看好這波成長。但也有對沖基金經理警告，AI 基礎設施過度投資恐怕會帶來資本損失與經濟衰退風險。這就像一場「新三國演義」：一邊是高利率壓力，一邊是 AI 熱潮，還有通膨與經濟衰退的陰影在後頭虎視眈眈。

4. 科技與產業：量子金融、蘋果轉向、波音延遲

科技圈也沒閒著。滙豐銀行用 IBM 的量子處理器，在歐洲債券交易上提升了 34% 的價格預測準確度，成為第一家大規模用量子計算做真實交易的銀行。這不只是金融科技的突破，更讓華爾街和矽谷巨頭們紛紛加碼量子競賽。蘋果則宣布暫停 Vision Pro 頭顯輕便版，轉而全力投入與 Meta 競爭的智能眼鏡，最快明年就有新產品問世。這場 AI 智能穿戴裝置大戰，誰能搶下下一個「iPhone 時代」的門票，值得全球關注。至於波音，則是壞消息一籮筐。777X 機型商用首飛又延到 2027 年初，可能要計提 25 億到 40 億美元的費用，主要客戶也只能無奈調整交機計畫。這對波音與空中巴士的長途航線市場競爭，無疑是個大變數。

5. 地緣政治：鋰礦、關稅、WTO 改革與中東和平

地緣政治方面，川普在聯合國大會期間與阿根廷總統會晤，積極推動美國入股美洲鋰業，強化國內鋰礦供應鏈，還重新談判世界銀行貸款條款。美國也對重型卡車、家具等產品加徵高額關稅，繼續打「美國優先」牌。同時，中國宣布不再申請 WTO 開發中國家待遇，為中美 WTO 改革鋪路。中東方面，川普與以色列總理達成 20 點和平計畫共識，盼結束加沙戰爭，但哈馬斯尚未回應。以色列也為卡達誤擊事件致歉，推動停火。這些動作雖然短期內難以改變區域風險，但至少釋放出和平訊號。

