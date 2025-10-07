鉅亨網編輯林羿君 2025-10-07 14:00

‌



野村及花旗的交易員認為，6 日的日元拋售潮主要來自於對沖基金平倉了先前的多頭部位，而非建立新的看跌部位。

別誤會！日元暴跌不是湧入空單 而是對沖基金集體平倉。(圖:shutterstock)

亞洲交易員指出，雖然部分基金透過買入美元兌日元建立了新部位，但更多的基金買入美元只是為了平倉現有的美元空頭。這是對美元兌日元上漲高達 2% 的反應，因為市場預期高市勝選可能意味著日本央行將進一步擴大財政擴張，並放慢升息腳步。

‌



野村駐倫敦 G-10 即期交易主管 Antony Foster 表示，這是一次大規模的平倉操作，自自民黨大選以來，我們看到了一些美元買盤，但說宏觀基金整體採取了某種特定行動是錯誤的。有些基金在平倉，有些基金在做多美元，但主要的資金流向似乎是前者。

許多基金決定直接退出看跌部位，而不是同時建立新的看漲部位，這表明許多投資者仍不清楚高市勝選將為日元帶來多大程度的貶值。週一晚些時候，高市最核心的經濟顧問之一暗示日本央行可能在 12 月升息，日元開始縮減跌幅，進一步印證了這一點。

花旗駐倫敦全球外匯選擇權交易主管 Patrick Green 指出，在美元兌日元期權方面，可以看到可能是出於看跌美元和美國政府關門對沖目的而建立的空頭部位正在平倉。這推動了短端風險逆轉（front end risk reversals）水準下降。