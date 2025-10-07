鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-07 11:06

由於支持財政刺激的高市早苗幾乎肯定會選出下一任日本首相，導致日元暴跌，選擇權交易員對日元的看漲情緒達到 3 年多以來最低。

150還不是最甜價？交易員對日元看漲情緒 跌至3年新低。

日元兌美元匯率 6 日跌破 150 關鍵價位，為兩個多月以來的最低水準。高市早苗的核心顧問也表示，跌破 150 有點「過頭了」。

高市造苗是一位著名的貨幣寬鬆政策倡導者，她上週末當選為日本執政黨自民黨黨魁，並將於 10 月 15 日在議會投票中成為日本首相。

野村外匯策略師 Yusuke Miyairi 表示，短期內的關鍵在於誰將出任財務大臣，如果此人支持高市據傳的擴張性財政政策取向，市場可能會再度拋售日元。

美元兌日圓一個月風險逆轉連續三天向平價邁進，預估將觸及 2022 年 9 月以來看漲日元的最低收盤價。該選擇指標週一看跌交易價格報 0.36%，遠低於上週五的 0.71%。

儘管風險逆轉指標普遍朝向預期日元升值速度將放緩的方向移動，但市場的基礎情境仍判斷日元在接下來一個月、一季乃至一年的時間裡將走強。

交易員仍願意付出更高的成本去購買看跌美元兌日圓的賣權，而不是看漲此匯率的買權。然而，由於交易員預期日本銀行升息的次數會減少，賣權相對於買權的溢價在過去幾週已大幅縮小。