關鍵時刻 普丁、尼坦雅胡通話

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-07 11:55

克里姆林宮周一（6 日）晚表示，俄羅斯總統普丁與以色列總理尼坦雅胡通話，雙方討論中東局勢以及美國總統川普就加薩問題提出的相關計畫的情況。

俄羅斯總統普丁。（圖：Shutterstock）

普丁表示，繼續支持基於國際法調解巴勒斯坦問題。

此外，雙方還就其他地區話題交換意見，表示有意願尋求談判途徑以解決與伊朗核計畫相關問題和實現敘利亞局勢穩定。

10 月 6 日，以色列和哈瑪斯代表在埃及沙姆沙伊赫展開新一輪加薩停火協議間接會談。

雙方就釋放被扣押人員、以軍撤離加薩時間表、人道主義援助進入、加薩未來治理與安全以及哈瑪斯解除武裝等核心問題展開談判，雙方代表針對加薩地帶停火「20 點計畫」進行進一步談判。

縱觀一年多以來以哈雙方在埃及進行的多次停火談判，雙方的核心訴求其實一直沒有變化。

以色列政府的終極目標，一直都是要在此次戰爭中徹底消滅哈瑪斯，而哈馬斯最核心的訴求是生存。由於雙方的核心訴求完全對立，導致雙方一直沒有辦法達成真正的永久停火協議。

而這一對立也依然將貫穿到此次談判之中。最核心的體現就是雙方將如何就「哈瑪斯解除武裝」這一點來達成一致。

哈瑪斯代表團在此次間接談判結束後表示，會談取得積極進展，但以方持續轟炸加薩地帶對釋放以方被扣押人員構成了挑戰。