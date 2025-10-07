鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-07 08:50

據《烏克蘭商業新聞》周一（6 日）報導，近日烏克蘭與美國就一項歷史性協議進行談判，該協議將允許基輔將成熟無人機技術與美國交換，以換取專利費或其他補償。

美國準備向烏克蘭採購大量無人機。（圖：Shutterstock）

美國雖然能夠製造先進無人機，但烏克蘭在量產廉價無人機方面經驗更豐富，這些無人機已被證明在戰鬥中非常有效。

美國「戰區」網站和《華爾街日報》稱，這項潛在協議涉及到烏克蘭向美國出口數千萬架無人機，並得到了美烏兩國領導人支持。

烏克蘭軍方官員表示，他們向美國介紹無人機技術的最新發展，以及具體型號、有效性和使用條件。

「美國團隊注意到烏克蘭在發展無人機產業方面的專業知識——不僅生產無人機，還生產海上無人艇和地面機器人系統，」烏克蘭國防部說道。

據《基輔郵報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基曾表示，烏方提出一項五年、耗資 500 億美元的框架計劃，「涉及每年生產多達 1,000 萬架無人機，預計該計畫將在烏克蘭戰爭結束後生效」 。

目前尚不清楚這筆無人機交易是與美國交換武器的一部分，還是其他類型的補償協議。

美媒稱，美國軍方已經在測試烏克蘭遠程攻擊無人機。其中一些可能對美國具有巨大價值，因為美國製造的無人機更加精良、複雜且昂貴，但其數量與烏克蘭的產量相比相形見絀。

除了無人機交易，烏克蘭官員還討論了「烏克蘭優先需求清單」（PURL）倡議。PURL 由美國和北約（NATO）於 8 月創建，旨在向北約出售美國武器，然後北約再將其提供給烏克蘭。