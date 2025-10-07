search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


期貨

史上首次！紐約期金漲破4,000美元關口 今年來大漲50%

鉅亨網編譯鍾詠翔


紐約期金周二（7 日）漲破 4,000 美元 / 盎司關口，為史上首次。截至發稿時，紐約期金漲幅收窄至 0.43% 左右，報 3,993.3 美元 / 盎司，年初至今漲超過 50%。

cover image of news article
史上首次！紐約期金漲破4,000美元關口。（圖：Shutterstock）

Wind 的數據顯示，周二亞洲交易時段，倫敦現貨黃金價格也續創歷史新高，一度接近 3,980 美元 / 盎司。


分析師認為，美國政府停擺引發的避險情緒升溫，帶動金價走勢。

MKS PAMP SA 研究和金屬策略主管 Nicky Shiels 在一份報告中表示，法國和日本的政治動盪加劇了人們對財政狀況的擔憂，並帶動金價上漲。

她表示：「散戶（尤其是歐洲和日本的散戶）和機構資金的流入，共同帶動金價上漲。」

高盛在近期發布的報告中指出，由於私人投資者的興趣濃厚，黃金價格仍有進一步上漲空間，甚至可能超過高盛的預期。

高盛目前預計黃金價格到 2026 年中期將達到每盎司 4,000 美元，到明年年底則將達到每盎司 4,300 美元。

高盛認為，近期金價上漲主要反映了三大堅定買方加大購買黃金：快速增長的西方 ETF 倉位、各國央行可能重新加速購買，以及投機倉位提升。

高盛分析師表示，西方黃金 ETF 的配置在 9 月意外強勁，大幅超過了此前降息模型預測的水準，顯示私人投資者大力投資黃金給此前預測帶來巨大上行風險。

文章標籤

黃金日本法國政壇TOP

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金3973.620.33%
黃金236.791.86%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty