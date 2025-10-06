鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-06 12:30

美國總統川普週日（5 日）表示，美軍於週六（4 日）晚間在委內瑞拉近海再次擊毀一艘涉嫌運送毒品的船隻，並補充說美國接下來將開始關注陸上販毒活動。

川普：美軍再擊毀委內瑞拉近海毒品船隻、將轉向陸路販毒打擊。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，川普是在美國諾福克海軍基地、停泊於「哈利 · 杜魯門號」航空母艦旁發表演說時作出評論。

他表示：「近幾週以來，海軍一直支持我們的任務，把這些販毒集團的恐怖分子徹底從海上消滅。我們昨晚又執行了一次行動。現在我們只是找不到他們了。」

川普進一步補充：「他們已經不再從海上進來了，所以現在我們必須開始關注陸路，因為他們將被迫改走陸地路線。」

目前尚不清楚他是否指的是美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於週五宣布的那次打擊行動。那次行動已是數週內的第四起，並造成至少四人死亡。

對於美國的軍事打擊，委內瑞拉政府尚未立即回應。不過，總統馬杜洛（Nicolás Maduro）隨後透過 Telegram 發布影片，譴責美國對委內瑞拉的「侵略」，並強調該國擁有國際外交支持。

馬杜洛在影片中表示：「我們的人民從未、也永遠不會害怕捍衛生存與自由的權利，我們將隨時準備面對任何情況。」

委內瑞拉外交部長吉爾（Yván Gil）同日透露，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在通話中表達對加拉加斯的「完全支持與團結」。

此外，吉爾週六也指出，馬杜洛已致函教宗良十四世（Pope Leo XIV），請求協助「鞏固委內瑞拉的和平」。