巴菲特的波克夏又有大動作！修改公司章程為新執行長鋪路
鉅亨網編譯莊閔棻
投資大亨巴菲特（Warren Buffett）的波克夏 (BRK.A-US) 近日動作頻頻。繼以 97 億美元收購西方石油化工子公司後，公司近日又修改了公司章程，為巴菲特的接班人阿貝爾（Greg Abel）擔任公司執行長做好準備。
根據波克夏 (BRK.B-US) 向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，其董事會已於 9 月 30 日投票通過修改公司章程，正式將董事長與執行長的職位分離。
自 1965 年以來，巴菲特一直掌管波克夏，並同時擔任公司董事長和執行長。
然而，今年 5 月股東大會上，巴菲特宣布現任非保險業務副董事長阿貝爾將於 2026 年 1 月 1 日正式出任執行長，而他本人將繼續擔任董事長。
該決定雖令外界感到意外，但公告發出後不久，波克夏董事會便一致批准了阿貝爾的任命，顯示公司內部對接班人選已有明確共識。
阿貝爾於 1999 年因波克夏收購中美能源（MidAmerican Energy）控股權而加入波克夏體系，並逐步晉升為該能源公司的執行長。
自 2018 年起，阿貝爾擔任波克夏非保險業務副董事長，負責管理公司旗下的鐵路、公用事業、能源、製造業及零售等業務。
早在 2021 年，已故副董事長查理 · 芒格（Charlie Munger）便公開點名阿貝爾為公司接班人。
分析人士認為，此次章程修改標誌著波克夏正式進入接班過渡期，為阿貝爾接任執行長鋪平道路。
