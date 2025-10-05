鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-05 17:20

巴菲特的波克夏又有大動作！修改公司章程為新執行長鋪路。(圖：REUTERS/TPG)

根據波克夏 (BRK.B-US) 向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，其董事會已於 9 月 30 日投票通過修改公司章程，正式將董事長與執行長的職位分離。

自 1965 年以來，巴菲特一直掌管波克夏，並同時擔任公司董事長和執行長。

然而，今年 5 月股東大會上，巴菲特宣布現任非保險業務副董事長阿貝爾將於 2026 年 1 月 1 日正式出任執行長，而他本人將繼續擔任董事長。

該決定雖令外界感到意外，但公告發出後不久，波克夏董事會便一致批准了阿貝爾的任命，顯示公司內部對接班人選已有明確共識。

阿貝爾於 1999 年因波克夏收購中美能源（MidAmerican Energy）控股權而加入波克夏體系，並逐步晉升為該能源公司的執行長。

自 2018 年起，阿貝爾擔任波克夏非保險業務副董事長，負責管理公司旗下的鐵路、公用事業、能源、製造業及零售等業務。

早在 2021 年，已故副董事長查理 · 芒格（Charlie Munger）便公開點名阿貝爾為公司接班人。