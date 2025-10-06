記憶體連鎖效應引爆 Q4價格估季漲1成以上

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-06 11:10

隨著 AI 帶動資料存儲需求爆發，全球雲端服務供應商 (CSP) 已全面上修 2026 年的記憶體需求，帶動記憶體產業急遽升溫，缺貨潮也從 HDD 一路延燒至 SSD，加上原廠著重 DRAM 所引發的排擠效應，業界預估，DDR4、DDR5 以及 NAND Flash 價格漲幅至少 10% 起跳，部分上看 20%。

業界指出，先前 SanDisk、美光因感受到客戶需求轉趨積極，更傳出大客戶上修 2026 年交貨量，迫使原廠不得不重新檢視自家產能，才選擇暫停報價，加上過去兩年整體產業虧損嚴重，產能擴張有限，更加劇「惜售」態度，也讓市場追價意願踴躍。

業界分析，三大原廠為追求獲利最大化，皆將資源優先配置於毛利較高的 DRAM，造成 NAND 產能遭排擠，加上 AI 運算需求增加，連帶提升儲存空間需求，已經造成 HDD 缺貨，進一步讓 CSP 改採 SSD，引發 NAND 供給轉趨緊張以及後續的連鎖效應。