記憶體連鎖效應引爆 Q4價格估季漲1成以上
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著 AI 帶動資料存儲需求爆發，全球雲端服務供應商 (CSP) 已全面上修 2026 年的記憶體需求，帶動記憶體產業急遽升溫，缺貨潮也從 HDD 一路延燒至 SSD，加上原廠著重 DRAM 所引發的排擠效應，業界預估，DDR4、DDR5 以及 NAND Flash 價格漲幅至少 10% 起跳，部分上看 20%。
業界指出，先前 SanDisk、美光因感受到客戶需求轉趨積極，更傳出大客戶上修 2026 年交貨量，迫使原廠不得不重新檢視自家產能，才選擇暫停報價，加上過去兩年整體產業虧損嚴重，產能擴張有限，更加劇「惜售」態度，也讓市場追價意願踴躍。
業界分析，三大原廠為追求獲利最大化，皆將資源優先配置於毛利較高的 DRAM，造成 NAND 產能遭排擠，加上 AI 運算需求增加，連帶提升儲存空間需求，已經造成 HDD 缺貨，進一步讓 CSP 改採 SSD，引發 NAND 供給轉趨緊張以及後續的連鎖效應。
美光近日已恢復報價，DRAM 與 NAND 價格同步調漲，漲幅約達 20%，法人認為，後續其他原廠勢必跟進，整體漲價趨勢至少將延續至年底。業界普遍看好，不論是 DDR4、DDR5 以及 NAND Flash 第四季價格將上漲 10% 以上，部分甚至挑戰 20%，迎來記憶體的超級循環。
台廠記憶體類股包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW)、宇瞻 (8271-TW)、創見 (2451-TW)、凌航 (3135-TW) 都可望直接受惠。
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇