光聖受拉貨遞延影響8月營收月減 但前8月營收已超越去年全年
鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊廠光聖 (6442-TW) 公告 8 月份營收為 6.45 億元、月減 21.63%、年增 21.04%，累計前 1-8 月營收為 64.82 億元，較去年同期 33.47 億元增加了 31.35 億元、年增達 93.65%，總計今 (2025) 年累積前 8 月營收已超越去 (2024) 年全年度的 64.1 億元。
光聖 8 月份營收較上 (7) 個月份減少，主要是因為美系客戶產品的布建排程調整，以及員工排班休假等因素影響，以致客戶拉貨略有遞延，但光聖表示，公司的接單仍維持正常穩定生產及需求排程出貨。
光聖展望第三、四季，預期營收將持續穩定，而新台幣匯率持續貶值，將有助於提升獲利的貢獻，雖然 8 月份營收略減，但法人預估光聖 8 月單月的損益仍有 7 月份的水準。
法人指出，展望光聖在下半年度，有望隨著 AI 市場需求持續增加、光通訊產品需求強勁，公司的營收可望維持上半年度的成長動能前進，全年度營收有望推升至歷史新高紀錄邁進。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉光聖搭上兩大科技巨頭AI基礎建設浪潮 股價衝破900元創新高
- 光聖自結7月獲利1.49億元、年增57% 下半年維持穩定出貨
- 〈焦點股〉外資加持、7月出貨客戶標案 光聖連拉2根漲停站上500元關
- PCB廠健鼎8月營收61.79億元創同期新高 年增4.02%