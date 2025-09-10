光聖受拉貨遞延影響8月營收月減 但前8月營收已超越去年全年

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-10 17:27

光通訊廠光聖 (6442-TW) 公告 8 月份營收為 6.45 億元、月減 21.63%、年增 21.04%，累計前 1-8 月營收為 64.82 億元，較去年同期 33.47 億元增加了 31.35 億元、年增達 93.65%，總計今 (2025) 年累積前 8 月營收已超越去 (2024) 年全年度的 64.1 億元。

光聖前8月已超越去年全年營收，拉貨遞延影響8月營收月減年增。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

光聖 8 月份營收較上 (7) 個月份減少，主要是因為美系客戶產品的布建排程調整，以及員工排班休假等因素影響，以致客戶拉貨略有遞延，但光聖表示，公司的接單仍維持正常穩定生產及需求排程出貨。

光聖展望第三、四季，預期營收將持續穩定，而新台幣匯率持續貶值，將有助於提升獲利的貢獻，雖然 8 月份營收略減，但法人預估光聖 8 月單月的損益仍有 7 月份的水準。