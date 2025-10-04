鉅亨研報 2025-10-04 21:30

‌



隨著 AI、雲端與機器學習快速發展，全球資料中心電力需求顯著上升，預計未來十年將從 2025 年的 175 MW 成長至 2035 年的 375 MW。傳統電網在輸電與建設上難以完全跟上，業者逐步尋求替代方案。固態氧化物燃料電池（SOFC）以分散式發電方式提供高可靠性、低排放與快速部署優勢，正逐漸成為超大規模資料中心的主要電力補充來源。

SOFC燃料電池成為資料中心電力替代方案:高力、中興電(圖:shutterstock)

〈SOFC 市場高速擴張，政策助推能源轉型〉

‌



2024 年全球 SOFC 市場規模約 30 億美元，預估至 2034 年將達 321 億美元，年複合成長率高達 26.6%。歐盟與美國相繼推動減碳政策，並支持氫能及燃料電池研發，進一步帶動 SOFC 滲透率提升。數據顯示，資料中心採用現場發電的比例將從 2024 年的 13% 增加至 2030 年的 38%，其中 27% 更可能完全依靠 SOFC 等現場電源供應。

〈技術優勢加速導入，氫能兼容性提升未來潛力〉

SOFC 最大特點是不需燃燒即可將天然氣、氫氣或生質燃料直接轉化為電能，具備高效能與低碳排放的優勢。其模組化設計使資料中心能快速擴展供電能力，建置期縮短至不到半年。未來隨著氫能、甲醇、氨等低碳燃料普及，SOFC 的兼容性將進一步提升，使其成為碳中和發電的重要解決方案。

〈高力產品升級帶動成長，中興電搶攻系統整合〉

高力 (8996-TW) 已切入燃料電池供應鏈，產品由零組件（CDU）延伸至模組成品（CDU+CDM），並擴展至背門散熱方案，規格自 60~80kW 提升至 150kW 以上，法人預估 2026 年 EPS 有望上看 15 元。中興電 (1513-TW) 則持續受惠於台電強韌電網與再生能源併網需求，近來並積極推進燃料電池與微電網系統整合，期望在分散式發電應用中扮演解決方案供應商，擴大在新型電力設備市場的布局。

最新影音 (請點影音上方標題至 Youtube 收視品質會更佳)

〈免費下載【陳智霖分析師 APP】，掌握第一手盤勢與選股資訊〉

錢進熱線 02-2653-8299，立即邁向系統依據的股票操作。

文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧