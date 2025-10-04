鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-04 10:50

新光人壽與輝達簽署 MOU 周二 (30 日) 到期，外界擔憂落腳北士科恐生變；永豐金控與京城銀行周三 (1 日) 完成合併；美國商務部長盧特尼克提出台美晶片「五五分」的構想，行政院副院長鄭麗君表示，不會答應這樣的條件，以下為本周大事回顧：

輝達進駐北士科卡關、永豐金與京城銀正式合併、美提台美晶片五五分，本周大事回顧。(圖：REUTERS/TPG)

輝達進駐北士科卡關！新壽盼直接移轉地上權 待北市府點頭

新光人壽與輝達 (NVDA-US) 簽署 MOU 於周一 (30 日) 到期，外界憂心輝達海外總部落腳北士科 T17、T18 恐生變。外傳新壽開價 140 億元合意解約，北市府卻只願接受 40 億元，導致地上權協商持續卡關。新壽發布最新聲明，強調招標作業公開合法、投資決策恪遵法規，並配合輝達需求直接移轉地上權契約，盼北市府給予最大協助，讓輝達順利進駐。

永豐金控與京城銀行正式完成合併 完整平衡南北佈局 擴大資產規模與市占

永豐金控 (2890-TW) 與京城銀行周三 (1 日) 完成合併，京城銀行正式成為永豐金控子公司的一員，合併後除可擴大永豐金資產規模與獲利外，還具有業務面與據點南北互補的加乘效果，合併後永豐金總資產將達 3.5 兆元，國內銀行分行總數達 191 處，躍升全體國銀前三名，未來綜效顯著可期。

台美「晶片五五分」？鄭麗君：經貿協商沒談到 也不會答應這種條件

行政院副院長鄭麗君於上周赴美進行台美第五輪實體貿易協商，周三 (1) 日清晨返抵台灣，她於機場受訪說明本次與美國貿易代表署 (USTR) 及商務部 (DOC) 會談的主要內容及進度，在爭取對等關稅不疊加以及與 232 條款有「有一定的進展」。她強調此行沒有討論「晶片五五分」的議題，並明確指出「我們也不會答應這樣的條件」，請國人放心。

台美經貿談判「突破點」曝光！鄭麗君揭創新「台灣模式」3 大核心及 4 大面向

行政院副院長鄭麗君周四 (2 日) 於行政院會後記者會上，詳細說明台美第五輪實體經貿磋商的最新進度，為外界關注的貿易談判揭示了台灣的堅定立場與創新策略。本次談判的三大核心焦點鎖定在「對等關稅調降」、「232 條款關稅優惠」及「高科技供應鏈合作」。

聯電要求供應商共體時艱 下令明年至少降價 15%

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 周三 (1 日) 向供應商發出通知函，要求在一個月內提出具體且可執行的降價方案，降幅須超過 15%，並將自 2026 年 1 月 1 日起正式生效。業界坦言，聯電過往確實會要求供應商提供年度折扣，但此次降幅之大、態度之強硬，實屬罕見，凸顯聯電在美國製造回流、中國低價競爭等多重壓力下，不得不採取更激烈的成本控管措施。

國巨公開收購芝浦電子已取得 87% 持股 收購期限再延長至 10/20

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 周五 (3 日) 公告，截至日本時間 10 月 3 日下午 2 點，對日本負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻廠芝浦電子公開收購案，達到 87% 持股，遠超過 50.01% 目標持股門檻。

長榮航睽違 9 年開美國新航點達拉斯 B787-9 服務首度進軍北美