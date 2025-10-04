政府關門就業報告難產 Fed二把手：不影響決策

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-04 03:30

‌



綜合外媒周五 (3 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 重申，央行正面臨就業市場轉弱與通膨仍高於 2% 目標的雙重挑戰。

Fed副主席傑佛森表示，因政府關門而暫停公布的經濟數據不影響決策。(圖:Reuters/TPG)

傑佛森在演講稿中大致重複了 9 月 30 日的論點，強調在通膨仍高於 Fed 2% 目標、就業市場似乎轉弱的情況下，「我們雙重使命的兩個面向都承受壓力」。

‌



這位 Fed 二把手特別指出，當前經濟前景充滿高度不確定性，但他預期一旦白宮政策明朗化，Fed 就有更多時間評估政策影響，不確定性自然會降低。

傑佛森認為，目前就業面臨下行風險，通膨則有上行風險。他表示，Fed 不久前降息一碼 (0.25 個百分點) 是正確決策，能在略微放寬貨幣政策、支撐就業市場的同時，兼顧物價穩定與充分就業的雙重目標。

Fed 官員在 9 月啟動今年第一次降息，並將於 10 月 28 至 29 日召開下次政策會議。

談到未來利率走向，傑佛森表示，他會根據最新數據、經濟前景和風險狀況，持續評估貨幣政策，也會納入政府政策的影響。

由於美國聯邦政府關門，原定周五公布的就業數據無法取得。不過傑佛森在會後問答時強調，政府關門不會妨礙 Fed 決策，因為決策官員還能參考私部門數據、企業與家庭調查等多種來源。

「我有足夠資訊來完成工作，預期在 10 月會議前會掌握充分資訊，」傑佛森說。他也強調，制定貨幣政策時不會「只看單一報告」。