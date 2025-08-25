鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-25 15:10

‌



在加州卡梅爾舉辦的蒙特利汽車周期間，豪華汽車製造商們對兩大經濟逆風深感擔憂：不斷變化的關稅影響及其業務，以及籠罩在豪華消費者身上的經濟不確定性。

豪華車市雙重警訊：關稅陰影籠罩、富豪買家仍在觀望(圖:shutterstock)

關稅壓力與應對

‌



美國與歐盟談判達成的貿易協議框架，雖涵蓋對大部分歐盟進口商品課徵 15% 關稅，但歐盟汽車進口關稅仍維持在 27.5%。換句話說，這項貿易協定對這個產業來說並非單一協議，至少目前還不是。

藍寶堅尼執行長 Stephan Winkelmann 指出，這種不確定性是最大的問題，公司主張自由貿易，但高關稅對業務不利。藍寶堅尼選擇與客戶分攤關稅，並承擔了較大比例的成本。

瑪莎拉蒂則維持現有價格，等待貿易協議的明確性，並強調除了關稅，通膨及原材料成本上漲亦是汽車製造商成本增加的主因。

英國豪華品牌賓利儘管受益於英美貿易協議，享有 10% 的關稅，且設有 10 萬輛的進口上限，但其美國區執行長 Mike Rocco 透露，這仍對業務造成干擾，公司曾因此「暫停引進汽車到市場達 90 天」。

全球執行長 Frank Walliser 補充，儘管價格未變，但市場波動和不確定性導致消費者猶豫不決。賓利上半年的營收也從去年同期的 18.2 億美元降至 15.1 億美元。

日本品牌英菲尼迪則因與美國簽訂了 15% 的關稅協議而獲得確定性。為降低關稅風險並實現營運本土化，英菲尼迪正將部分生產重心，如 QX60 和即將推出的 QX65，轉移至美國本土，或增加對加拿大的運送量。

豪車消費者心理：韌性或觀望？

儘管華爾街普遍認為高淨值買家不受經濟影響，與緊縮開支的普通消費者形成對比，但汽車製造商們對豪華消費者的健康狀況持不同看法。

捷豹總經理 Rawdon Glover 認為，豪車市場具備韌性，且比一般或高階市場更為穩健，前提是產品能提供差異化、精湛工藝和獨特性。

然而，藍寶堅尼執行長 Winkelmann 並不同意此看法，他認為高淨值買家也面臨壓力，並預計未來六個月市場充滿地緣政治變化，預測將十分困難，儘管訂單量仍保持一年產量。

賓利美國區執行長 Rocco 也強調，不僅豪華汽車市場，高端房地產、奢侈手錶等市場普遍出現猶豫情緒，買家雖不缺現金，但尚未準備好簽約。

不過，英菲尼迪的美洲區高層 Tiago Castro 近期則看到市場改善跡象，網站流量和經銷商訪客量等領先指標均在增長，預計未來一年將是積極的一年。