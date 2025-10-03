鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-03 19:30

美國政府的停擺已導致數十萬聯邦雇員被迫休假，但其衝擊正蔓延至經濟層面，特別是對於正在權衡是否再次降息的美國聯準會及其仰賴的關鍵經濟數據。由於政府關門，原定發布的重要通膨與就業報告將被推遲，甚至可能導致部分報告完全無法產出，讓聯準會在制定貨幣政策時如同「蒙眼飛行」。

政府停擺恐讓聯準會「摸黑決策」 關鍵通膨數據面臨作廢風險

目前正值華爾街與聯準會的敏感時期。美國勞動市場自春末以來出現惡化跡象，促使聯準會在幾周前進行了今年的首次降息；與此同時，通膨率卻悄悄攀升，這使得聯準會在考慮下一次降息時必須格外謹慎。

聯準會高層原先預期在 10 月 28-29 日的會議前能看到最新的就業與消費者通膨報告，以作為決策依據，但現在這些數據何時能公布已成未知數。

就業報告延遲 衝擊相對可控

首當其衝的是原定發布的 9 月份就業報告。幸運的是，負責該報告的勞工統計局 (BLS) 在政府停擺前已幾乎完成所有工作。參考 2013 年長達 16 天的政府關門經驗，當時延遲的就業報告在政府重新開門後僅 3 個工作日就成功發布。

然而，若停擺時間拉長，將會對後續數據產生更深遠的影響。一場超過三周的停擺不僅會推遲 11 月 7 日的 10 月份就業報告，還會造成數據失真。

由於數十萬被迫休假的聯邦雇員將被暫時歸類為失業，10 月份的失業率可能會從目前的 4.3% 短暫飆升至接近 5.0%，不過該數據會在次月恢復正常。

最大危機：10 月份通膨報告恐「直接消失」

對經濟數據更大的威脅來自於消費者物價指數 (CPI)，這是美國主要的通膨指標。9 月份的 CPI 報告 (原定 10 月 15 日發布) 勢必會延遲。根據 2013 年的經驗，當時的報告延後了兩周才公布。

真正的危險在於，如果政府關門持續到 10 月 24 日之後，經濟學家指出，屆時將幾乎不可能收集到足夠的數據來計算當月的通膨率。這意味著 10 月份的 CPI、生產者物價指數 (PPI) 以及個人消費支出 (PCE) 指數都將無法產出。這將使聯準會對最新的通膨趨勢一無所知，陷入資訊真空的困境。

數據中斷恐加劇經濟不確定性

歷史經驗顯示，政府停擺通常只會造成「數據中斷，而非經濟中斷」。然而，RBC 的經濟學家警告，這次情況可能不同。當前的美國經濟本已在應對多變的關稅政策，同時企業也已縮減招聘和投資，導致勞動市場疲軟、消費者信心低迷。